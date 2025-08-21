Atalanta
DIRETTA Conference League, Polissya-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Tatran Arena’ tra i gialloverdi di Rotan e i viola di Pioli in tempo reale

La Fiorentina affronta il Polyssia di Zhytomyr in campo neutro a Presov in Slovacchia in una gara valida come andata dei playoff di qualificazione alla fase a girone unico di Conference League. Una sfida che prevede il ritorno in Toscana tra una settimana esatta, che sarà diretta dall’arbitro azero Agayev.

Diretta Polissya Fiorentina Live Conference League
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina (LaPresse) – Calciomercato.it

Da un lato i viola di Stefano Pioli sono alla loro prima partita ufficiale della nuova stagione. L’obiettivo è quello di vincere, magari con un ampio scarto, per blindare il passaggio del turno e tentare la scalata alla coppa per il quarto anno di fila, dopo aver centrato due finali e una semifinale. Nelle cinque amichevoli disputate, i gigliati hanno ottenuto due vittorie contro Grosseto e Carrarese prima della sconfitta contro il Leicester e i due pareggi contro Nottingham Forest e Manchester United.

Dall’altro lato i gialloverdi di Ruslan Rotan, invece, hanno già giocato tre partite del campionato ucraino (una vittoria e due sconfitte, ndr) ma salteranno quella tra le due sfide alla Fiorentina per preparare al meglio il ritorno. Nei turni precedenti i Lupi hanno eliminato gli andorrani del Santa Coloma e gli ungheresi del Paks.

Polissya-Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni, mentre l’ultimo confronto tra i viola e una squadra ucraina risale all’Europa League di dieci anni fa, quando ai quarti ebbero la meglio sulla Dinamo Kiev. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Tatran Arena’ tra Polissya e Fiorentina live in tempo reale.

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Sarapiy, Chobotenko, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. All. Pioli

ARBITRO: Aliyar Agayev (Azerbaigian)

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto ore 18:30; Fiorentina-Polissya giovedì 28 agosto ore 20.

