DIRETTA Conference League, Polissya-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Tatran Arena’ tra i gialloverdi di Rotan e i viola di Pioli in tempo reale

La Fiorentina affronta il Polyssia di Zhytomyr in campo neutro a Presov in Slovacchia in una gara valida come andata dei playoff di qualificazione alla fase a girone unico di Conference League. Una sfida che prevede il ritorno in Toscana tra una settimana esatta, che sarà diretta dall’arbitro azero Agayev.

Da un lato i viola di Stefano Pioli sono alla loro prima partita ufficiale della nuova stagione. L’obiettivo è quello di vincere, magari con un ampio scarto, per blindare il passaggio del turno e tentare la scalata alla coppa per il quarto anno di fila, dopo aver centrato due finali e una semifinale. Nelle cinque amichevoli disputate, i gigliati hanno ottenuto due vittorie contro Grosseto e Carrarese prima della sconfitta contro il Leicester e i due pareggi contro Nottingham Forest e Manchester United.

Dall’altro lato i gialloverdi di Ruslan Rotan, invece, hanno già giocato tre partite del campionato ucraino (una vittoria e due sconfitte, ndr) ma salteranno quella tra le due sfide alla Fiorentina per preparare al meglio il ritorno. Nei turni precedenti i Lupi hanno eliminato gli andorrani del Santa Coloma e gli ungheresi del Paks.

Polissya-Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni, mentre l’ultimo confronto tra i viola e una squadra ucraina risale all’Europa League di dieci anni fa, quando ai quarti ebbero la meglio sulla Dinamo Kiev. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Tatran Arena’ tra Polissya e Fiorentina live in tempo reale.

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Sarapiy, Chobotenko, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. All. Pioli

ARBITRO: Aliyar Agayev (Azerbaigian)

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto ore 18:30; Fiorentina-Polissya giovedì 28 agosto ore 20.