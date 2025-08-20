Sostituto Lukaku, 45 milioni a Milano: la risposta è già arrivata

Il Napoli alla disperata ricerca di un bomber: proposta da 45 milioni a Milano, ormai è già tutto deciso

Un infortunio che proprio non ci voleva. Ad una manciata di giorni dall’esordio in campionato contro il Sassuolo, il Napoli ha perso una delle sue stelle più preziose: Romelu Lukaku. Una bella gatta da pelare per Antonio Conte.

Nell’amichevole contro l’Olympiacos, a Castel di Sangro, il gigante belga si è accasciato a terra: il verdetto dopo gli esami strumentali ha parlato chiaro. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e consulto chirurgico in programma. Non meno di tre mesi fuori, se dovesse operarsi lo stop sarebbe lungo più di 8 mesi. Quando mancano ormai poco più di dieci giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato è chiaro che in casa Napoli la priorità sia proprio quella di sostituire l’attaccante ex Inter e Roma.

A tal proposito novità interessanti sono arrivate nelle ultime ore. Tanti i nomi accostati all’attacco di Antonio Conte, più o meno verosimili come spesso accade negli ultimi giorni di mercato. Uno in particolare, però, sembrerebbe piacere concretamente all’ex Commissario Tecnico così come al ds Manna che, ad oggi, ha centrato il mirino in casa Inter. La dirigenza partenopea, se proprio deve fare un grosso sacrificio in termini economici – e soprattutto non previsto – intende puntare su una punta giovane e di grande prospettiva: si parla di Francesco Pio Esposito.

Da Milano a Napoli: super offerta all’Inter

Il 20enne di Castellammare di Stabia è reduce da un’ottima stagione in prestito in Serie B con la maglia dello Spezia. A fine giugno è rientrato a Milano, prendendo parte al Mondiale per Club coi nerazzurri e mettendo in mostra le sue grandi qualità.

1 gol e 1 assist in 2 partite giocate nel Mondiale per Club, una freddezza e maturità in mezzo al campo che hanno impressionato. Anche e soprattutto il Napoli che secondo ‘Sportmediaset’ sarebbe arrivato a proporre ben 45 milioni di euro per il cartellino della giovane punta. Un ‘no’ secco, perentorio, quello arrivato dai vertici nerazzurri che su Pio Esposito intendono puntare eccome, a maggior ragione dopo che è naufragata la pista Lookman. Tanti gli impegni che riguarderanno il gruppo allenato da Cristian Chivu: l’Inter, dunque, non ha la minima intenzione di venderlo.

Già l’Atalanta si era fatta avanti con un’offerta da 40 milioni prontamente rispedita al mittente, senza contare come dalla Premier League il Newcastle avrebbe potuto mettere sul piatto ben 50 milioni. Nulla da fare, un destino già scritto e a forti tinte nerazzurre. Francesco Pio Esposito è un patrimonio che l’Inter non vuole lasciarsi scappare, a nessuna cifra.