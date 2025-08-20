Pavard tiene in scacco l’Inter: Marotta pronto a prendere provvedimenti

Benjamin Pavard è ufficialmente sul mercato, non rientrando più nel progetto tecnico nerazzurro, ma i continui rifiuti del francese complicano i piani dell’Inter: contromossa imminente di Marotta

Negli ultimi anni il francese è stato un calciatore importante per l’Inter, avendo dato un grande apporto alla squadra di Simone Inzaghi, ma a questa sessione estiva di calciomercato ci è entrato da esubero di lusso.

La scelta della società meneghina su Benjamin Pavard è chiara a tutti ormai: cessione immediata per poi puntare su un profilo diverso per la retroguardia. Per l’ex giocatore del Bayern Monaco sono anche pervenute delle offerte ritenute congrue dai nerazzurri, in particolare quella del Neom: il club saudita offre 20 milioni all’Inter per il cartellino del giocatore e 8 milioni netti a stagione al francese. Pavard, però, continua a rifiutare la destinazione araba. Ecco quindi che la dirigenza meneghina sarebbe disposta a prendere subito delle decisioni forti.

Pavard rifiuta il Neom e l’Inter ribatte: verrà escluso dalla lista Champions

L’Inter non punta più su Benjamin Pavard. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere della Sera, se il francese dovesse continuare a rifiutare le proposte che pervengono al club e dovesse restare a Milano, verrebbe escluso dalla lista Champions.

Una decisione forte, ma che mette in evidenza la posizione del club. Avvisare il calciatore di questo scenario serve anche per convincerlo a partire, piuttosto che restare nelle retrovie nerazzurre. L’agente del giocatore lo ha proposto a grandi club europei, tra cui il Barcellona, ma fino ad ora non ha ricevuto nessun riscontro positivo. Nelle ultime settimane è l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ad essersi interessato a Pavard: il ritorno in Francia e la permanenza in un club di Champions League potrebbe ammorbire le sue pretese.