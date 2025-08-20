Atalanta
Juve, Comolli pronto a fare un regalo a Tudor e David: accordo già raggiunto

Foto dell'autore

Il mercato della Juventus si sta sbloccando finalmente e Comolli è attivo su più fronti per completare la rosa di Tudor e per vendere gli esuberi: accordo raggiunto per un colpo in avanti

La Vecchia Signora ha iniziato questa sessione di calciomercato in sordina, bloccata dai tanti riscatti forzati che ha ereditato dalla scorsa annata e dalle cessioni, ora però è riuscita a sbloccare diverse situazioni e si appresta a concludere in bellezza.

Juve, Comolli pronto a fare un regalo a Tudor e David: accordo già raggiunto – Calciomercato.it (LaPresse)

Il prossimo colpo in linea temporale che attende la Juventus è Randal Kolo Muani, un calciatore che può essere utile alla causa e consegnerà a Igor Tudor un attacco di primissimo livello. Quello a cui sta lavorando Damien Comolli, però, è un altro rinforzo di qualità in avanti: un giocatore che darebbe un grande aiuto al tecnico croato, ma soprattutto che ha un feeling strepitoso con Jonathan David: si tratta di Edon Zhegrova.

Juve, passi avanti per Zhegrova: accordo già raggiunto col giocatore

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sta facendo sul serio per Edon Zhegrova e avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore: contratto fino al 2030 con un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione.

Juve, passi avanti per Zhegrova: accordo già raggiunto col giocatore – Calciomercato.it (LaPresse)

L’esterno offensivo kosovaro è in rotta con il Lille, avendo un contratto fino al 2026 e nessuna intenzione di rinnovare, e sarebbe un’autentica occasione di mercato per qualità del giocatore e prezzo. Ora alla Juventus non resta che accordarsi con il club francese, con la valutazione di Zhegrova che si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro.

L’Olympique Marsiglia, altra pretendente al giocatore, stava trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e anche la Vecchia Signora potrebbe percorrere questa strada. A favorire la buona riuscita della trattativa, inoltre, c’è l’ottimo rapporto tra Comolli e la dirigenza del Lille. Un fattore non di poco conto quando si deve intavolare un’operazione in tempi ristretti e la Juventus, in questo, è messa bene. Zhegrova vede nella Juventus la grande occasione della sua carriera, in cui potrebbe ritrovare anche un partner d’attacco come Jonathan David.

