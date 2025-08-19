Atalanta
Serie A, UFFICIALE: rottura del crociato per l’acquisto più costoso

Altro grave infortunio al ginocchio e stagione compromessa. La maledizione di questo precampionato continua a colpire nel campionato italiano

La Serie A 2025-26 aprirà i battenti il prossimo week end con la prima giornata di campionato. Ma sono già tanti i calciatori che, se il percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico andrà bene, potranno tornare a disposizione soltanto nel rush finale di marzo-aprile. Per tutti lo stesso verdetto: rottura del legamento crociato del ginocchio e tempi di recupero stimati tra i sei e i nove mesi.

Serie A, rottura del legamento crociato: out pure Frigan
L’ultimo in ordine di tempo è Matija Frigan. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Parma: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“.

Arrivato nel giorno di Ferragosto dal Westerloo, il 22enne centravanti croato finora è stato l’acquisto più costoso di questa sessione estiva di calciomercato del club ducale con 9 milioni di euro, contro gli 8,5 milioni di Ordonez e gli 8 milioni di Sorensen. Probabile che il Parma torni subito sul mercato per regalare a mister Cuesta un nuovo centravanti.

