Roma, Kumbulla torna nella Liga: “Il Mallorca ha un progetto ambizioso”

Il difensore italo-albanese fa ritorno in Spagna dove l’anno scorso ha fatto molto bene con la maglia dell’Espanyol. I giallorossi lo hanno ceduto in prestito con diritto

Kumbulla è ufficialmente un nuovo giocatore del Mallorca. Il difensore ha lasciato la Roma in prestito con diritto di riscatto, per lui sarà la seconda esperienza in Liga dopo quella positiva nella scorsa stagione con la maglia dell’Espanyol.

Kumbulla con la maglia del Mallorca
Roma, Kumbulla al Mallorca: “Sono pronto” – Calciomercato.it

In Spagna il classe 2000 italo-albanese è tornato su ottimi livelli mettendosi definitivamente alle spalle il grave infortunio al ginocchio. A Barcellona è risultato:

  • 1° per duelli difensivi vinti: 71,12%;
  • 5° per duelli aerei nei 90 minuti: 4,1;
  • 2° per tiri intercettati nei 90 minuti: 0,83;
  • 5° per palle intercettate nei 90 minuti: 4,29;
  • 4° per passaggi nei 90 minuti: 38,52;
  • 1° per precisione passaggi: 87,7%.

Kumbulla: “Pronto a fare una grande stagione”

“Sono molto felice di essere qui – le prime parole di Kumbulla da neo difensore del Mallorca – Mi sono trovato molto bene in Spagna a livello calcistico: mi piacciono molto la mentalità sportiva e culturale di questo paese.

Kumbulla si presenta come nuovo giocatore del Mallorca
Kumbulla: "Pronto a fare una grande stagione"- Calciomercato.it

Ho fatto una grande preparazione e sono pronto a fare una grande stagione ed aiutare il Mallorca a puntare in alto – ha sottolineato – Sono entusiasta del progetto ambizioso. L’allenatore mi ha voluto fortemente qui, come il club e i suoi dirigenti. Dobbiamo essere ambiziosi”, ha concluso Kumbulla.

