Rabiot torna in Serie A: scambio e sgarbo alla Juve

Adrien Rabiot può far ritorno in Serie A e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. Lo scambio può sbloccare questa operazione e si tratta di un autentico sgarbo alla Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ un calciatore dal potenziale davvero enorme e che ha fatto delle cose straordinarie nella sua carriera. Sicuramente con la maglia del Paris Saint Germain e con quella della Juventus, ma anche in casa Olympique Marsiglia in cui è approdato a parametro zero. Sotto la gestione di Roberto De Zerbi ha dimostrato una volta di più il suo valore. In tal senso, però, si ha la netta sensazione che, però, non ha fatto quanto era in suo potere, anche a causa di alcune scelte in relazione al calciomercato che sono risultate spesso discutibili. O comunque al di sotto delle aspettative.

Quando ha deciso di rompere con la Juventus e di andare via a parametro zero si aspettava qualche destinazione diversa dall’OM, progetto che poi ha sposato pienamente, ma le cose sono andate in maniera diversa. Adrien Rabiot, però, a sorpresa può far rientro nel massimo campionato italiano e, da questo punto di vista, arriva un importante colpo di scena non di poco conto. Lo scambio, infatti, può sbloccare questa operazione e far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Scambio con Rabiot, a sorpresa può tornare in Serie A

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, il Marsiglia si sta muovendo con interesse sulle tracce di Benjamin Pavard, difensore centrale in uscita dall’Inter e che può far rientro in questo modo il suo rientro in patria, in Francia. Da questo punto di vista, attenzione che per i nerazzurri può tornare di moda il nome di Adrien Rabiot. Le parti potrebbero, in via ipotetica, lavorare ad uno scambio ancor di più dopo i recenti sviluppi che hanno visto protagonista il francese.

Il campionato del Marsiglia, infatti, è iniziato come peggio non poteva, con una sconfitta alla prima per 1-0 contro il Rennes in dieci uomini dal 31′. A fine gara Rabiot è arrivato allo scontro fisico con Rowe, calciatore nel mirino anche della Roma in Serie A, con i compagni e lo staff tecnico che hanno provato a separarli. Come raccontato da RMC Sport, l’Olympique Marsiglia ha deciso come comportarsi, dal momento che ha messo i due calciatori fuori rosa. E per questo l’ex Juventus può tornare ad essere al centro di voci di calciomercato. Ed attenzione a questo possibile scambio.