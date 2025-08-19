Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Non solo Kolo Muani, doppietta Comolli: accordo con la Juve

Foto dell'autore

I bianconeri stanno lavorando per il colpaccio in attacco oltre a Kolo Muani: il dg sta lavorando per piazzare un super sorpasso

La Juventus è pronta al rush finale di mercato sperando di poter sistemare presto tutti gli incastri. A partire dall’attacco con Vlahovic out e Kolo Muani in, oltre alla cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest che resta sempre assolutamente in piedi. C’è poi la questione Nico Gonzalez, che blocca invece gli arrivi sugli esterni offensivi. Prima era Jadon Sancho, sostanzialmente bloccato dai bianconeri nelle scorse settimane in attesa di trovare una soluzione per l’argentino.

Randal Kolo Muani (LaPresse) – calciomercato.it

L’Atletico Madrid sembrava la destinazione più plausibile, con la Juve che però continua a chiedere 30 milioni di euro. In piedi potrebbe esserci uno scambio con Molina, unica opzione presa in considerazione dai Colchoneros, oltre solamente a un eventuale prestito. Una situazione per ora in stand-by ma da tenere in considerazione. Ma nella testa di Comolli non c’è solamente Sancho come possibile rinforzo per la fascia sinistra. L’inglese è stato potenzialmente vicino alla Roma in queste ore, ma non è mai arrivato il sì ai giallorossi. E di mezzo ci sono comunque commissioni molto alte, nodo importante per entrambi i club. Per questo la Juve ha acceso i radar su un altro nome, Edon Zhegrova del Lille.

Zhegrova-Juve, Momblano: “Comolli molto avanti e pronto al sorpasso”

Zhegrova è senza dubbio un profilo in questi ultimi anni mai realmente uscito dai radar juventini, una sorta di vecchio pallino che ha resistito ai cambi in dirigenza. Il kosovaro è un classe ’99, attualmente è ai box per un problema muscolare che lo tormenta da un po’ di tempo. È un calciatore molto forte tecnicamente, con un buon fiuto del gol: lo scorso anno 4 gol in 12 partite di campionato. Di lui ha parlato Luca Momblano all’interno di ‘Juventibus’.

edon zhegrova esulta
Edon Zhegrova (LaPresse) – calciomercato.it

“La questione relativa a Zhegrova è da ritenersi molto, molto avanti. La Juventus ha già strappato il sì del giocatore, tra l’altro in faccia al Marsiglia. I bianconeri però hanno chiesto un po’ di pazienza al giocatore, visto che non c’è ancora l’accordo definitivo con il Lille. Comolli potrebbe però piazzare a questo punto il sorpasso, perché si tratterebbe proprio di questo nel concreto, oltre che un cambio di vedute da parte dell’esterno del Lille. Zhegrova aspetta solo la Juve e non il Marsiglia”, le sue parole.

Sul kosovaro c’è infatti proprio il Marsiglia di De Zerbi, con una trattativa già avanzata. Ma i bianconeri avrebbero quindi la priorità per il giocatore. Serve a maggior ragione però accelerare l’uscita di Nico Gonzalez, sul quale secondo ‘Tuttosport’ ci sarebbe ora anche la Roma che ha intensificato i contatti con gli agenti. La Juve, in ogni caso, chiede inderogabilmente 30 milioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie