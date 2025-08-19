Napoli, scelta fatta: il post Lukaku dalla rivale in Serie A

L’infortunio del belga preoccupa il club azzurro: il sostituto può arrivare dal campionato italiano

L’infortunio di Romelu Lukaku complica e non poco i piani del Napoli. Il centravanti belga dovrà stare ai box per un lungo periodo e rischia di rientrare addirittura nel 2026.

Ecco perché il club azzurro sta ragionando con attenzione sul da farsi, ma un nuovo investimento per quanto riguarda il reparto offensivo appare quantomeno necessario. Con l’aggiungersi degli impegni in Champions League, il solo Lucca non può bastare. Conte può inventarsi alternative tattiche, ma queste ultime settimane vedranno certamente i partenopei alla ricerca di un nuovo attaccante. C’è poi da fare i conti con il discorso liste, per cui c’è da capire se si tratterà di un prestito dall’estero con un nome di alto livello o di un rincalzo, magari dall’Italia e di formazione italiana.

Napoli, Lukaku ko: scelto Dovbyk per Conte

Intanto vista la situazione abbiamo chiesto sul nostro account X quale sarebbe la scelta giusta per il Napoli e per Antonio Conte.

📊 SONDAGGIO CMIT 📊 #Napoli in ansia per l’infortunio di #Lukaku, Manna potrebbe buttarsi nuovamente sul mercato per un attaccante: quale sarebbe il miglior rinforzo per #Conte❓ 📲 RT, VOTA E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 18, 2025

E l’uomo giusto, secondo il 40,4% dei partecipanti, è Artem Dovbyk. L’ucraino non sembra aver convinto pienamente Gasperini e l’ambiente giallorosso e non è detto che possa lasciare la capitale a fronte di una buona offerta. Chissà che non possa farci un pensiero il Napoli, visto l’infortunio di Lukaku. Percentuale vicina quella ottenuta da Joshua Zirkzee (34,3%). L’ex Bologna è reduce da una deludente stagione al Manchester United e potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo un solo anno, magari in prestito, visto il rendimento tutt’altro che positivo. Zirkzee conosce già la Serie A, piace molto a Conte, ha certamente caratteristiche diverse da Lukaku, ma è un nome che fa sicuramente gola in casa partenopea.

Altro calciatore che potrebbe lasciare il Manchester United è Rasmus Hojlund, cercato soprattutto dal Milan, che però ha ricevuto solo il 12,1% dei voti. Poco di più ha invece ottenuto Nikola Krstovic: il montenegrino ha fatto sapere di voler lasciare il Lecce, ma ancora non sono arrivate offerte per lui. Sulle sue tracce ci sono anche Roma e Atalanta.