Napoli, con Simeone è scontento: l’attaccante arriva da Madrid

Il Napoli può pescare in casa Atletico Madrid per il nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il giocatore, infatti, non è contento alla corte di Diego Pablo Simeone e, per questo motivo, può sbarcare in Serie A. Andiamo a vedere le ultime.

La situazione in casa Napoli è in continua evoluzione, dal momento che il KO con cui dovrà fare i conti Romelu Lukaku è più serio del previsto e, per questo, bisogna correre ai ripari. In tal senso, sono tanti i profili che si stanno prendendo in considerazione per sostituire il belga e, da questo punto di vista, bisogna valutare con calma in che modo muoversi, senza farsi prendere dall’ansia o dalla preoccupazione. Da questo punto di vista, però, non si può temporeggiare troppo dal momento che i tempi iniziano a stringere.

Il nome più caldo fino a questo momento è senza ombra di dubbio quello di Rasmus Hojlund, ma sul danese c’è anche il Milan ed i costi per il prestito con diritto di riscatto non sono di poco conto. Proprio per questo motivo ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare, dal momento che c’è una potenziale occasione da cogliere al volo in casa Atletico Madrid, dal momento che c’è un giocatore che è scontento alla corte di Diego Pablo Simeone. E che, per questo, si potrebbe rivelare una occasione da cogliere al volo per il Napoli.

Napoli, il nuovo attaccante può arrivare dall’Atletico: profilo perfetto per Conte

Lo scenario peggio per Lukaku sono ben otto mesi di stop e per questo il Napoli non si può pensare di restare così. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, gli azzurri stanno valutando con attenzione anche il profilo di Alexander Sorloth, bomber di straordinario livello di proprietà dell’Atletico Madrid. Classe 1995, si tratta di un giocatore di grande affidabilità e che alla corte di Simeone non è contento del ruolo di sostituto di Julian Alvarez. Vuole essere titolare e sentirsi importante.

Nonostante un minutaggio non adeguato ed il fatto che non sia mai stato un titolare, l’anno scorso Sorloth ha comunque totalizzato 24 gol, a conferma di quanto sia pericoloso in area di rigore. Con l’Atletico Madrid il Napoli vanta un importante rapporto consolidato dal recente affare Raspadori ed è proprio questa operazione a poter mettere la strada in discesa.

Con Jack in rosa, infatti (pur avendo delle caratteristiche diverse può agire da centravanti), Simeone potrebbe non opporsi alla cessione di Sorloth. Si attendono sviluppi, ma il danese ha comunque una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.