Milan, tegola Leao per Allegri: l’esito UFFICIALE degli esami

Il portoghese si è infortunato domenica sera durante il match di Coppa Italia col Bari

Max Allegri e il Milan perdono il loro calciatore più importante: Rafa Leao. È stato reso noto l’esito ufficiale degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante portoghese, infortunatosi domenica sera in Coppa Italia nella gara contro il Bari.

Leao deluso
Milan, tegola Leao per Allegri: l’esito UFFICIALE degli esami (LaPresse) – Calciomercato.it

Leao salta Milan-Cremonese

Per Leao trauma elongativo al polpaccio destro.

Il classe ’99 non sarà sicuramente a disposizione per la prima giornata di Serie A, in programma sabato sera al ‘Meazza’ contro la Cremonese.

Stando a quanto filtra da Milanello, Leao verrà valutato giorno dopo giorno in vista della trasferta di Lecce di venerdì 29 agosto, dove potrebbe avvenire il suo rientro in campo.

