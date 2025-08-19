Inter: si sblocca l’attaccante, arriva dalla Spagna

I nerazzurri continuano la ricerca dell’attaccante. La situazione Lookman non sembra sbloccarsi e attenzione ad una possibilità dalla Spagna

Il casting per l’attaccante in casa Inter prosegue. In viale della Liberazione c’è l’intenzione di fare un altro tentativo per Lookman nella speranza di trovare una apertura da parte dell’Atalanta. La Dea per adesso non abbassa le pretese vista anche la presenza di altre squadre sul giocatore come l’Atletico. Una situazione che rende davvero molto difficile pensare ad un approdo alla corte di Chivu del nigeriano e la dirigenza potrebbe guardare ad un altro profili.

Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, la Real Sociedad sembra avere ormai aperto in modo definitivo alla cessione di un giocatore e l’Inter potrebbe farci un pensierino nel corso dei prossimi giorni di calciomercato. Su di lui c’è anche il forte interesse dell’Atletico, che naturalmente farebbe un passo in caso di una fumata bianca per Lookman. Vedremo quindi come si svilupperà questo intreccio.

Calciomercato Inter: intreccio con l’Atletico Madrid, Chivu ha la punta?

Sono giorni di riflessione in casa Inter su chi puntare in attacco. Il nome di Lookman continua ad essere in pole position, ma per il momento non c’è nessuna apertura da parte dell’Atalanta. Un tentativo lo si farà e, in caso di una nuova risposta negativa, si andranno su altri profili. Per adesso non ci sono nomi sul taccuino di Marotta anche se presto alcuni giocatori dovranno essere vagliati.

E uno dei nomi che l’Inter potrebbe sondare è quello di Kubo. Il giapponese della Real Sociedad è destinato a lasciare il club spagnolo nel corso di questo calciomercato e il classe 2001 si sposa alla perfezione con i paletti decisi da Oaktree e quindi un tentativo i nerazzurri lo potrebbero fare per capire meglio la fattibilità di una operazione comunque molto importante dal punto di vista economico.

La Real Sociedad valuta Kubo intorno ai 70 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma non è da escludere che alla fine possa aprire anche ad una cessione ad un prezzo inferiore per accontentare il giapponese. E in questo caso l’Inter potrebbe fare un tentativo visto che parliamo di un giocatore molto importante.

Mercato Inter: Kubo nuova idea per l’attacco

L’Inter è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche molto simili a quelle di Lookman e un tentativo per Kubo i nerazzurri lo potrebbero fare nel corso di questo calciomercato. Per adesso non ci sono stati contatti diretti visto che l’intenzione di viale della Liberazione è quella di continuare il pressing per il nigeriano.

In caso di un passo indietro per Lookman, il nome di Kubo è da tenere in considerazione visto che parliamo di uno dei migliori talenti a livello europeo. La Real Sociedad non chiude ad una sua partenza anche se bisognerà capire se deciderà di abbassare le pretese economiche.