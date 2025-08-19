Colpo Inter a centrocampo: scelta fatta, nuovo blitz in Serie A

Affare con l’altra big del nostro massimo campionato: i dettagli

L’Inter ha mollato Lookman con l’intento di mettere a segno un paio di grandi colpi tra centrocampo e difesa.

Niente Lookman, priorità difensore e centrocampista

Dietro serve un’alternativa validissima ai titolari, o meglio ancora un braccetto/centrale di spessore internazionale qualora dovesse andar via Pavard.

A metà campo, invece, un calciatore in grado di dare maggiore equilibrio e copertura al reparto arretrato.

Il cambio di strategia dell’Inter in questa sessione estiva ha spinto Calciomercato.it a chiedere ai propri followers di X “quale nome alzerebbe il livello della squadra di Chivu?”.

Quattro le opzioni messe nero su bianco da CM.IT: la meno votata è quella rappresentata da Solet, profilo ‘caldo’ per la difesa che ha chiuso il sondaggio con un misero 9,2%.

Quasi il doppio dei voti (il 17,4%) ha conquistato un altro difensore, il coreano ex Napoli Kim potenzialmente in uscita dal Bayern.

Inter, colpo Kone: l’esito del sondaggio di CM.IT

In buona sostanza, per i nostri followers l’Inter ha un solo modo per far ‘dimenticare’ (o quasi) Lookman: acquistare un grande centrocampista.

È stata lotta a due, tra Ederson dell’Atalanta e Kone della Roma. A vincere di corto muso, come si evince qui sopra, è stato il francese in forza ai giallorossi.