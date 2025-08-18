Zalewski, Lookman e bufera immediata: “Plusvalenze per tutti”

L’affare Zalewski, con Inter e Atalanta ancora impegnate nella trattative per Lookman, ha scatenato subito grandi polemiche: “Questo è il calcio italiano”

Inter e Atalanta. Atalanta e Inter. Due società che da oltre un mese sono costantemente sulle prime pagine dei quotidiani nazionali per quella che sta diventando la trattativa per eccellenza della sessione estiva di calciomercato del 2025: quella per Ademola Lookman.

Continua a resistere la distanza tra richiesta e offerta, tanto che nell’ultimo periodo si è registrato un congelamento della trattativa, ma un colpo a sorpresa ha scardinato tutto. Nei giorni scorsi la Dea ha trovato l’accordo con il club meneghino per il passaggio di Nicola Zalewski. Un affare da 17 milioni di euro, che ha scatenato subito la polemica di giornalisti e addetti ai lavori.

Zalewski all’Atalanta e Lookman all’Inter, Chiariello polemico: “Plusvalenze a gogò”

L’affaire Zalewski non è passato inosservato, sono tante le voci polemiche che si sono sollevate in questi giorni, con la valutazione del calciatore polacco che viene considerata eccessiva.

In particolare, è il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello a tuonare su X: “Hanno apparecchiato il “pastrocchio”: plusvalenze a gogò per tutti, Percassi salva la faccia, Marotta sacrifica l’ultima ruota del carro (uno scarto della Roma), Ademola invece della sospensione dello stipendio riceve una bella maglia nerazzurra con qualche stella sopra e qualche milione in più in banca”.

Il giornalista, poi, continua: “Questo è il calcio italiano, va tutto bene Madama la Marchesa (del Grillo o del Grullo?). L’importante è difendere i brand, vero Vinavil Gravina?”. Insomma, la vicenda Lookman-Inter continua a tenere banco, anche quando l’unico affare vicino a essere concretizzato è quello che porterà Zalewski a Bergamo. L’ex Roma è considerato da Juric l’elemento giusto per completare le corsie esterne dell’Atalanta, ma quella valutazione continua a scatenare le polemiche.