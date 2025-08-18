Milan, guizzo di Tare: nuovo De Ketelaere al posto di Okafor

Il Milan sta lavorando ad un nuovo colpo in uscita, con Okafor che è promesso ormai al Leeds. Al suo posto alla corte di Massimiliano Allegri può arrivare quello che in patria è un po’ considerato come l’erede di Charles De Ketelaere.

Per i rossoneri il calciomercato è stato fino a questo momento esaltante soprattutto per quanto riguarda le uscite. Igli Tare, infatti, ha avuto la straordinaria abilità di vendere praticamente a peso d’oro ed alle sue condizioni tutti i calciatori in uscita. Da Reijnders, per il quale il lavoro è stato più facile, fino ad arrivare a Thiaw, passato al Newcastle per più di 40 milioni di euro. Senza ovviamente dimenticare Theo Hernandez, trasferitosi in Arabia Saudita. Da questo punto di vista, va fatto un plauso al nuovo direttore sportivo del Milan.

Che poi ha deciso di puntare su tanti giovani di belle speranze. Da Ricci fino ad arrivare a Jashari, passando per Athekame. Sarà il campo poi a dare un giudizio su questi calciatori. Nel frattempo, però, sta per cedere anche Noah Okafor, con il Leeds che potrebbe permettere ai rossoneri di incassare una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Ed in queste ultime due settimane sarà fondamentale prendere un calciatore capace di alternarsi con Leao, magari portando nuove soluzioni ad Allegri. Ed attenzione a quello che in patria viene considerato il nuovo De Ketelaere.

Milan, dal Belgio il nuovo attaccante per Allegri: le ultime

Era evidente sin dall’inizio di questa sessione che il Milan avrebbe concesso ad Allegri il tempo di valutare Okafor e gli altri esuberi prima di cederli. E infatti lo svizzero ha anche fatto discretamente bene, ma l’offerta del Leeds ha cambiato tutto. Se, come pare, dovesse partire, allora il Milan è pronto a fiondarsi in maniera decisa su Stroeykens, talento purissimo di proprietà dell’Anderlecht e che ha dei colpi davvero di primo piano. A dare questa notizia è Daniele Longo di Calciomercato.com ed andiamo a vedere le ultime.

E’ un classe 2004, di ruolo trequartista e, complice anche l’interesse del Milan, è facile fare un accostamento tra ruolo e mercato tra Stroeykens e De Ketelaere, anche lui passato per i rossoneri in una stagione da dimenticare. Prima, ovviamente, di consacrarsi in maniera definitiva all’Atalanta, dimostrando il suo valore. Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di questo gioiello dell’Anderlecht si aggira intorno ai 12 milioni di euro ed è una cifra che è decisamente alla portata del Milan. Aspettiamo di capire che piega prenderà questa storia e questo interesse di mercato.