Inter, Pavard ai saluti: il nazionale inglese per sostituirlo

In casa Inter tiene ancora banco la questione che gravita attorno a Benjamin Pavard, che potrebbe seriamente dire addio e le pretendenti non mancano. In tal senso, emerge un nuovo profilo. Si tratta del nazionale inglese, che può essere perfetto per Chivu.

Per i nerazzurri questo calciomercato ha visto tanti, forse troppi colpi di scena e cambi di rotta. Si è avuta l’impressione, forse per la prima volta dopo tanti anni, che non ci fossero le idee chiare fino in fondo. Così si è tentato prima l’affondo per Ademola Lookman, si è virato poi su Manu Konè ed infine adesso pare si stia dando priorità al capitolo difensore. E su tutte e tre le piste non ci sono stati sviluppi significativi se non porte chiuse in faccia in maniera anche brutale, per così dire.

Per quanto riguarda la linea di difesa, la priorità è cedere però Benjamin Pavard per poi fiondarsi su un nuovo profilo da inserire. Il francese, infatti, sia per ragioni economiche che di ordine tattico, non convince pienamente ed è forse l’ultima occasione per venderlo. In tal senso, l’Inter per sostituire l’ex Bayern Monaco è pronta a fiondarsi sul nazionale inglese per rimpiazzarlo e può essere una occasione a basso costo davvero molto interessante. E di grande valore. Sicuramente in prospettiva, ma anche nell’immediato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, nuovo innesto in difesa: può arrivare il nazionale inglese

A prescindere dal fatto che l’Inter abbia deciso di puntare su Bisseck e di metterlo, di fatto, sul mercato, il profilo di Benjamin Pavard è di primo piano e per questo va sostituito con un profilo dalle spalle larghe, come si suole dire. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, arrivano delle notizie a dir poco significative da questo punto di vista. I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a tornare alla carica, nel caso in cui il nazionale francese dovesse dire addio, per Marc Guehi, fortissimo difensore centrale che fa stabilmente parte della Nazionale inglese e che ha un potenziale davvero enorme.

Il Crystal Palace lo considera un elemento centrale ma deve fare delle valutazioni approfondite a proposito della condizione contrattuale del calciatore in questione. Guehi, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2026 e questa rappresenta, probabilmente, l’ultima occasione per cederlo. In tal senso, l’Inter ci può provare, sfruttando anche il fatto che il Liverpool, da tempo sulle sue tracce, ha da poco chiuso per Leoni e, per questo, potrebbe seriamente rimandare il colpo in difesa. Si attendono sviluppi ed attenzione anche all’ipotesi per l’Inter di un colpo a parametro zero l’anno prossimo.