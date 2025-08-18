Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Game over Friedkin: Guardiola lo manda alla Juve

Foto dell'autore

La Vecchia Signora ringrazia l’allenatore iberico, può esserci un interessante innesto in chiusura di mercato

I buoni riscontri in campo, per la Juventus, visto il successo in amichevole sull’Atalanta che restituisce un discreto stato di forma per i bianconeri, vanno accompagnati a quelli provenienti dal mercato. Le ultime due settimane saranno decisive per i torinesi, che devono a questo punto necessariamente accelerare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Guardiola
Game over Friedkin: Guardiola lo manda alla Juve – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Come sappiamo, tutto passa dalle cessioni. L’addio di Douglas Luiz può stappare il mercato, garantendo a Comolli un incasso da reinvestire in diverse operazioni. La cessione del brasiliano da sola non basterà, è vero, ma rappresenterebbe di sicuro un buon inizio. Nel mentre, la Juventus continua a seguire diversi giocatori, quelli già accostati al club in queste settimane, ma ci sono anche ulteriori operazioni che possono infiammarsi all’improvviso. In particolare, la Juve può mettere le mani su un giocatore in uscita dal City di Guardiola, con un intreccio che coinvolge anche i Friedkin.

Juventus, occasione per Rico Lewis: le ultime dall’Inghilterra

Il nome che spunta per la Juventus è quello di Rico Lewis, difensore del City capace di giostrare in vari ruoli, come terzino su ambedue le fasce e come difensore centrale. Un jolly che tornerebbe utilissimo a Tudor.

Rico Lewis
Juventus, occasione per Rico Lewis: le ultime dall’Inghilterra – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Su ‘Tbr Football’, c’è anche il nome dei bianconeri su di lui, in mezzo a tante pretendenti inglesi, incluso l’Everton che ha la stessa proprietà della Roma. Tuttavia, la sensazione è che, se il City dovesse decidere di dare via il giocatore per fargli fare esperienza, preferirebbe girarlo a una società in grado di farlo mettere alla prova su palcoscenici di alto livello. E per questo la Juve apparirebbe in vantaggio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie