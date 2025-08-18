Game over Friedkin: Guardiola lo manda alla Juve

La Vecchia Signora ringrazia l’allenatore iberico, può esserci un interessante innesto in chiusura di mercato

I buoni riscontri in campo, per la Juventus, visto il successo in amichevole sull’Atalanta che restituisce un discreto stato di forma per i bianconeri, vanno accompagnati a quelli provenienti dal mercato. Le ultime due settimane saranno decisive per i torinesi, che devono a questo punto necessariamente accelerare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come sappiamo, tutto passa dalle cessioni. L’addio di Douglas Luiz può stappare il mercato, garantendo a Comolli un incasso da reinvestire in diverse operazioni. La cessione del brasiliano da sola non basterà, è vero, ma rappresenterebbe di sicuro un buon inizio. Nel mentre, la Juventus continua a seguire diversi giocatori, quelli già accostati al club in queste settimane, ma ci sono anche ulteriori operazioni che possono infiammarsi all’improvviso. In particolare, la Juve può mettere le mani su un giocatore in uscita dal City di Guardiola, con un intreccio che coinvolge anche i Friedkin.

Juventus, occasione per Rico Lewis: le ultime dall’Inghilterra

Il nome che spunta per la Juventus è quello di Rico Lewis, difensore del City capace di giostrare in vari ruoli, come terzino su ambedue le fasce e come difensore centrale. Un jolly che tornerebbe utilissimo a Tudor.

Su ‘Tbr Football’, c’è anche il nome dei bianconeri su di lui, in mezzo a tante pretendenti inglesi, incluso l’Everton che ha la stessa proprietà della Roma. Tuttavia, la sensazione è che, se il City dovesse decidere di dare via il giocatore per fargli fare esperienza, preferirebbe girarlo a una società in grado di farlo mettere alla prova su palcoscenici di alto livello. E per questo la Juve apparirebbe in vantaggio.