DIRETTA Coppa Italia, Torino-Modena: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Baroni e i gialloblu di Sottil in tempo reale

Il Torino ospita il Modena in una gara di sola andata valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due formazioni che ambiscono ad essere le sorprese nei rispettivi campionati di Serie A e in cadetteria che sarà diretta dall’arbitro Tremolada della sezione di Monza.

Da una parte i granata di Marco Baroni sono reduci da un precampionato alquanto avaro di soddisfazioni. Dopo il pareggio nella prima uscita contro i tedeschi dell’Ingolstadt e la bella vittoria per 4-1 contro la neopromossa Cremonese, infatti, sono arrivate tre sconfitte: le due nel doppio test match contro il Monaco e quella per 3-0 di nove giorni fa contro il Valencia.

Dall’altra parte i gialloblu di Andrea Sottil, invece, hanno ottenuto quattro vittorie su quattro, ma tutte contro avversarie di categorie inferiori. Si è cominciato contro i dilettanti del Cittadella Vis Modena, per poi passare da Pistoiese, San Marino e Forlì. Chi passa il turno se la vedrà ai sedicesimi di finale contro il Pisa che ha superato il Cesena, per conquistare un posto agli ottavi contro la Roma.

Torino-Modena, probabili formazioni e dove vederla in tv

In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Italia 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Modena live in tempo reale.

TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Anjorin; Vlasic, Gineitis, Aboukhlal; Adams. All. Baroni

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Pedro Mendes, Defrel. All. Sottil

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza

PROSSIMI IMPEGNI: Sampdoria-Modena lunedì 25 agosto ore 20:30; Inter-Torino lunedì 25 agosto ore 20:45.