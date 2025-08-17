Vlahovic offerto a un top club: il tecnico fa calare il sipario

La proposta che riguarda il centravanti serbo ha fatto letteralmente saltare il banco: ecco cosa è successo

Protagonista di un impatto importante nel corso dell’ultima amichevole disputata e vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, Dusan Vlahovic sta continuando a far parlare di sé. Il terzo gol dell’attaccante serbo nella pre-season bianconera cade in un momento particolare per l’ex bomber della Fiorentina, a pochi giorni di distanza dai fischi dell’Allianz Stadium nel corso dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen.

Dopo aver rifiutato in tempi e in modi diversi le proposte prima provenienti dalla Turchia e poi dall’Arabia, Vlahovic non ha aperto con convinzione alla possibilità di fare le valigie e lasciare Torino. Le varie proposte fatte dal suo entourage in Premier League non hanno trovato riscontri positivi e lo stesso Milan, pur continuando a sondare il terreno, è pronta a scartare il ‘regalo’ servito su un piatto d’argento per Hojlund.

La stessa Juventus, memorizzata questa situazione, ha deciso di accelerare l’affare Kolo Muani indipendentemente dall’uscita di Vlahovic a cui ha lanciato in maniera indiretta un segnale chiaro.

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna: Vlahovic proposto al Barça, la risposta di Flick

In questo senso, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Catalogna non si discosta dallo scenario sopra indicato. Come riferito da El Nacional, infatti, l’attaccante bianconero sarebbe stato finito nei dossier anche del Barcellona, alla ricerca di un nuovo profilo per completare un reparto offensivo già scintillante. Immediatamente la risposta dei blaugrana alla proposta di approfondire i dialoghi per il bomber della Juventus: “No, grazie”.

La stessa fonte spiega anche il motivo per il quale proprio Flick avrebbe scartato l’ipotesi di virare sul centravanti serbo, considerato non funzionale alle caratteristiche del suo impianto di gioco. Da qui l’input dell’allenatore dei catalani di virare su un calciatore di manovra e abituato a fraseggiare con i compagni piuttosto che su un finalizzatore d’area di rigore.

Valutazioni tattiche ed economiche sarebbero alla base della scelta del Barcellona di abbandonare, ancor prima di percorrere, la pista Vlahovic. I blaugrana, infatti, hanno una libertà di manovra sul mercato piuttosto limitata a causa del tetto salariale imposto dalla Liga: in assenza di cessioni, nessun acquisto può essere formalizzato. Ritornando al futuro dell’attaccante della ‘Vecchia Signora’, staremo a vedere se le prossime settimane potranno regalare spunti interessanti.