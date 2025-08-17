Atalanta
Rottura definitiva con il bomber: il Milan non aspettava altro

L’effetto domino apre scenari molto importanti in chiavi rossonera, a caccia di soluzioni per il rush finale

A caccia di occasioni importanti in quest’ultimo frangente della sessione estiva di calciomercato. Si prospettano giorni in chiave mercato piuttosto roventi per il Milan, a caccia di rinforzi di spessore con cui puntellare l’organico da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

 A poche ore dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia contro il Bari, il DS Tare sta continuando a scandagliare quelle piste da tempo cerchiate in rosso nella propria lista dei desideri. Tra queste, una delle più bollenti porta direttamente in Inghilterra e più nello specifico in direzione Manchester. Dopo un lungo tira e molla, infatti, è giunta al suo autentico punto di svolta la lunga telenovela riguardante il futuro di Rasmus Hojlund, da tempo in orbita Milan.

Per l’attaccante danese, come noto, lo United sarebbe pronto a valutare anche una soluzione in prestito: scenario che intriga e non poco il club meneghino che, però, fino a questo momento non è riuscito a convincere l’ex attaccante dell’Atalanta.

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: Hojlund fuori dai convocati di United-Arsenal

E chissà che, in questo senso, un assist invitante non possa arrivare proprio dallo United. Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, Hojlund verrà escluso dalla lista dei convocati dei Red Devils in vista del match contro l’Arsenal. Una decisione importante quella di Amorim – presa ovviamente di come accordo con l’area tecnica della compagine inglese – che ‘rischia’ di orientare in maniera determinante il futuro dell’attaccante.

Un invito ai naviganti piuttosto chiaro quello lanciato dallo United dal sapore di ultimatum. Lo spettro di un anno in panchina o la possibilità di una cessione che, stando così le cose, potrebbe rappresentare uno scenario sostanzialmente inevitabile. In tutto questo il Milan osserva, conscio di potersi giocare le proprie carte.

Con Vlahovic che resta sullo sfondo, la candidatura di Hojlund ha preso quota negli ultimi giorni: l’ultimo tassello, però, riguarderà la volontà del diretto interessato. L’esclusione del ragazzo dai convocati in vista della prima di Premier League potrebbe fornire lo sprint decisivo alla trattativa. Seguiranno aggiornamenti.

