Milan, svolta sul mercato: spunta il piano low-cost per l’attacco

Possibile cambio di strategia in casa rossonera per quanto riguarda il reparto offensivo

La gara d’esordio stagionale è ormai alle porte e in casa Milan la testa è rivolta alla sfida di San Siro contro il Bari in Coppa Italia, ma è chiaro che un pensiero al mercato resta inevitabile.

La società rossonera è a caccia di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Una prima punta che il tecnico possa alternare a Santiago Gimenez. Un centravanti che corrisponde in primis al nome di Rasmus Hojlund. Il danese ha visto aumentare la concorrenza in attacco e potrebbe lasciare il Manchester United. Il giocatore ancora non sembra convinto, soprattutto di dover lasciare il club in prestito, anche se è inserito un diritto di riscatto.

Perplessità che se dovessero persistere, potrebbero far sì che il Milan decida di virare su altri nomi. C’è sempre Dusan Vlahovic, ormai sempre più in uscita dalla Juventus. Così come in uscita sono anche Breel Embolo e Nicolas Jackson, rispettivamente da Monaco e Chelsea.

Milan, ipotesi Mitrovic per l’attacco

Un altro giocatore che è pronto a salutare il suo attuale club è Aleksandar Mitrovic. Il serbo si sta svincolando dall’Al-Hilal e potrebbe essere una ghiotta occasione a zero sul mercato.

Secondo ‘Sport Mediaset’ il serbo può essere un nome papabile per l’attacco milanista. Una scelta diversa, un profilo decisamente più esperto degli altri. Una sorta di usato sicuro low-cost che potrebbe far sì che la restante parte del tesoretto possa essere investita dalla dirigenza in difesa. Il club rossonero infatti starebbe ragionando su un nuovo colpo per la retroguardia. Allegri ha sperimentato molto la difesa a tre, trasformata a cinque in fase di non possesso e un nuovo centrale difensivo potrebbe fare al caso del Milan. E anche in questo senso i profili valutati sono diversi. Dall’esperto Djimsiti ad Okoli, che dopo un solo anno potrebbe lasciare l’Inghilterra e tornare in Italia.