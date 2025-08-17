Atalanta
Milan, ritorno di fiamma per Vlahovic: “E’ lui che ci serve”

Per molti tra i rossoneri, l’idea giusta è spingere sull’attaccante serbo il cui futuro alla Juventus non è ancora definito: i pareri a favore suo piuttosto che di Hojlund

Resta calda l’atmosfera attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è uno dei nomi principali su cui ruota molto della parte finale del calciomercato. Con una situazione da separato in casa alla Juventus e un futuro tutto da definire.

Dusan Vlahovic
Milan, ritorno di fiamma per Vlahovic: "E' lui che ci serve"

Buona parte dell’ambiente, a Torino, vorrebbe il suo addio, intanto però il tecnico Tudor continua a difenderlo, non parla di mercato. E Vlahovic segna ancora, nell’amichevole con l’Atalanta. Una rete che ha riacceso in particolare l’interessamento nell’ambiente Milan.

I rossoneri hanno diretto le loro attenzioni verso Hojlund, come obiettivo per l’attacco. Ma è opinione di più di qualcuno che in realtà la dirigenza milanista dovrebbe puntare su Vlahovic. Sui social, sono stati diversi a perorare la causa del serbo. Ecco alcuni commenti tratti da ‘X’:

Da capire se il Milan insisterà effettivamente per il danese del Manchester United, oppure tenterà il blitz dai bianconeri last minute. Un argomento che ci accompagnerà nei prossimi giorni, situazione da monitorare.

