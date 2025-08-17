Milan, ritorno di fiamma per Vlahovic: “E’ lui che ci serve”

Per molti tra i rossoneri, l’idea giusta è spingere sull’attaccante serbo il cui futuro alla Juventus non è ancora definito: i pareri a favore suo piuttosto che di Hojlund

Resta calda l’atmosfera attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è uno dei nomi principali su cui ruota molto della parte finale del calciomercato. Con una situazione da separato in casa alla Juventus e un futuro tutto da definire.

Buona parte dell’ambiente, a Torino, vorrebbe il suo addio, intanto però il tecnico Tudor continua a difenderlo, non parla di mercato. E Vlahovic segna ancora, nell’amichevole con l’Atalanta. Una rete che ha riacceso in particolare l’interessamento nell’ambiente Milan.

I rossoneri hanno diretto le loro attenzioni verso Hojlund, come obiettivo per l’attacco. Ma è opinione di più di qualcuno che in realtà la dirigenza milanista dovrebbe puntare su Vlahovic. Sui social, sono stati diversi a perorare la causa del serbo. Ecco alcuni commenti tratti da ‘X’:

Chi giustifica questa proprietà di merda qualora non affondasse per Vlahovic, è un coglione. Lo paghi meno di 20M, gli passi il contratto di Bennacer più 2/3M annui. O meglio un paracarro danese che non segna neanche con le mani? In prestito poi. Ma svegliatevi @acmilan — Davide Buffa (@davide31buffa) August 17, 2025

@acmilan non bruciate altro tempo stando dietro a questo paracarro e lavorate concretamente sull’unico obiettivo raggiungibile e richiesto da Mister Allegri : Dusan Vlahovic — Straight Edge #CardinaleOUT #FurlaniOUT (@11Ibroud9) August 17, 2025

A sto punto visto il nome di Embolo bisogna andare di corsa su Vlahovic..

Soprattutto se la Juve prende Kolo — Albert (@AlbertMotta82) August 16, 2025

Guarda che Vlahovic puoi metterlo nel Milan — ɪʟ ʀɪᴄᴄɪᴀɴᴏ (@cianobet) August 17, 2025

Da capire se il Milan insisterà effettivamente per il danese del Manchester United, oppure tenterà il blitz dai bianconeri last minute. Un argomento che ci accompagnerà nei prossimi giorni, situazione da monitorare.