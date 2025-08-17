Maxi intreccio Donnarumma: 20 milioni e va all’Inter

Il calciomercato si infiamma attorno all’estremo difensore in uscita dal Psg: botta e risposta e svolta per l’approdo a Milano

Tanti i nomi caldi di queste ultime due settimane di mercato. Inevitabilmente, tanto interesse si è acceso attorno alla figura di Gianluigi Donnarumma, in rotta con il Psg. Per lui, ora, c’è da trovare una nuova sistemazione e i rumours non mancano.

L’idea di un ritorno in Italia è suggestiva, anche se in questo momento forse poco praticabile specialmente dal punto di vista economico. E come ha spiegato Enzo Raiola, agente del giocatore, Donnarumma pare proiettato verso la Premier League. Con due squadre su tutte che stanno sondando il terreno, il Manchester United e il Manchester City. A questo proposito, però, si genera un particolare intreccio con l’Inter.

Manchester United, Lammens alternativa a Donnarumma: ma c’è anche l’Inter

Anche i nerazzurri stanno vagliando il mercato alla ricerca di un portiere. Il sogno Donnarumma è lontano, in lista c’è Lammens, estremo difensore dell’Anversa.

Il ‘Telegraph’ riferisce però che sul belga ci sarebbe anche l’interessamento dello United, che lo valuta come alternativa proprio a Donnarumma. Ad ogni modo, sempre dalla testata britannica, c’è la conferma che l’Inter sarebbe in vantaggio e che l’affare con l’Anversa potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.