Juventus e Milan escluse dalla Champions: il verdetto non lascia dubbi

I tifosi torinesi e milanesi in allerta, arrivano notizie non confortanti per le rispettive ambizioni: cosa sta succedendo

Mancano sette giorni al via del campionato, l’attesa cresce sempre di più mentre le squadre stanno ultimando il lavoro di preparazione in campo e fuori, tra gli ultimi allenamenti e le mosse di mercato necessarie per rafforzare le rose. Il grande spettacolo della Serie A sta per ripartire e come sempre ci si spende nei vari pronostici e nelle griglie di partenza.

Tanti i cambiamenti per molte squadre, il che naturalmente potrà portare a un rimescolamento delle carte. Si parte dalla caccia al Napoli campione d’Italia, con diverse compagini che ambiscono a sfidare il primato dei partenopei. L’Inter vuole riscattare la volata persa lo scorso anno, Juventus e Milan rifarsi di una annata largamente al di sotto delle aspettative, ma sono anche altre le squadre che possono puntare a un ruolo da protagoniste. In particolar modo c’è attesa per bianconeri e rossoneri che devono ritrovare un ruolo centrale. Ma entrambe potrebbero rimanere fuori dalla zona Champions.

Serie A, i dati Opta: Juve e Milan fuori dalle prime quattro, scudetto all’Inter

Questo, almeno, è quanto viene riportato dalla classifica virtuale ipotizzata sulla base dei dati OPTA. Che disegnano una graduatoria con degli aspetti a dir poco sorprendenti, per quelle che sono state le indicazioni del precampionato e del mercato finora.

L’Inter viene data davanti al Napoli, invertendo così l’ordine di arrivo dello scorso campionato. Per i partenopei, secondo posto davanti all’Atalanta che si confermerebbe terza. In quarta posizione la Roma, che potrebbe dunque accaparrarsi, secondo le statistiche, l’ultimo posto utile per la zona Champions, davanti alla Juventus e al Milan, per l’appunto. Un pronostico interessante, da verificare, ovviamente, con i dati del campo.