Inter, fantasista dallo United: via libera per il regalo a Chivu

L’Inter si sta guardando attorno e fa i conti adesso con una importante svolta per il fantasista da consegnare nelle mani di Cristian Chivu. Gli occhi sono puntati, in tal senso, sul Manchester United e c’è il via libera definitivo a riguardo.

I nerazzurri non hanno nessuna intenzione di fermarsi in sede di calciomercato e, da questo punto di vista, le difficoltà con cui stanno facendo i conti da qualche tempo a questa parte sono davvero tanti. I principali problemi in tal senso sono emersi dal caso Lookman, con l’Inter che era convinta di poter imporre la propria volontà sull’Atalanta e che, invece, ha dovuto fare i conti con il muro eretto dalla Dea. E sono proseguiti poi nel tentativo di virare su Manu Konè della Roma, visto che anche in questo caso i giallorossi hanno detto di no ai 40 milioni offerti.

In tal senso, non si possono di certo dimenticare i problemi che si stanno riscontrando per rinforzare la linea di difesa. Pavard sembra essere in uscita, ma stanno gradualmente sfumando tutte le piste che portano ai possibili eredi. Compreso Badè, che sembra adesso pronto a salutare il Siviglia per approdare al Bayer Leverkusen. Per il rinforzo sulla trequarti, però, ci sono degli importanti sviluppi da registrare, dal momento che una importante svolta arriva per il profilo che proviene dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime.

Inter, nuovo innesto dal Manchester United? La strada si può spianare ora

La priorità sulla trequarti è Ademola Lookman, ma la strada è in salita e per questo motivo i nerazzurri non possono non valutare le alternative. E tra questi figura senza ombra di dubbio anche Alejandro Garnacho. L’argentino piace a Chivu perché ha delle doti importanti, ma sembrava destinato ad approdare al Chelsea. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, però, i Blues devono piazzare tre cessioni prima di poter tesserare il principale obiettivo, vale a dire Xavi Simons, e l’affare per l’argentino.

I tre profili destinati a partire sono Nicolas Jackson, Christopher Nkunku e Tyrique George, ma per loro al momento non arrivano segnali significativi. L’Inter, dunque, può provare a sfruttare questa situazione che si è venuta a creare e che blocca il Chelsea per provare ad affondare il colpo per Garnacho, che darebbe all’attacco di Cristian Chivu quelle soluzioni che al momento, con gli attaccanti in rosa, non ci sono. Si attendono sviluppi, ma il profilo dell’argentino potrebbe presto tornare di estrema attualità per l’Inter, che vuole proprio un profilo con le sue caratteristiche.