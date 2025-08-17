DIRETTA Coppa Italia, Milan-Bari: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla prima uscita ufficiale dei rossoneri di Allegri

La sciagurata stagione dello scorso anno, culminata con l’ottavo posto in classifica, costringe il Milan ad entrare subito in scena nella Coppa Italia 2025/26. Affidato al duo Allegri-Tare, il percorso di rinascita dei rossoneri parte questa sera con la sfida contro il Bari.

In casa milanista, ovviamente, la curiosità non riguarda solamente il ritorno del tecnico toscano in panchina, ma anche il vedere all’opera i tanti volti nuovi arrivati nel capoluogo lombardo. Dopo le tante prove varate durante il precampionato (alternanza tra difesa a tre e a quattro, Rafael Leao falso nueve e molto altro), il periodo degli esperimenti ora è finito, visto che in palio c”è il passaggio del turno.

In casa pugliese, il fascino di giocare in un tempio del calcio come San Siro rappresenta sicuramente uno sprone importante. La serata, sarà particolarmente emozionate per Elliot Verreth, che ha perso il figlioletto di un anno nelle scorse settimane. In suo onore le squadre giocheranno con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del match.

Formazioni ufficiali Milan-Bari

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinian; Pulisic, Leao. All. Allegri.

BARI(4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. All. Caserta