Coppa Italia, buona la prima per l’Allegri-bis: il Milan supera il Bari

I rossoneri superano i pugliesi a San Siro 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Leao

Un gol per tempo basta al Milan ad aggiudicarsi la prima gara della stagione e a superare il turno di Coppa Italia, eliminando il Bari. A segno Leao, che chiede subito il cambio dopo la rete e di Pulisic.

I rossoneri partono forte ed è Fofana a rendersi pericoloso: Cerofolini dice no al sinistro del francese. Il gol arriva al 16′: bel cross di Tomori dalla destra, colpo di testa vincente di Leao e risultato sbloccato. I padroni di casa insistono, ancora con Fofana in un paio di circostanze e soprattutto con Pulisic, che coglie la traversa. Poco dopo è Sibilli a rendersi pericoloso, ma Maignan dice no con una bella parata.

La ripresa si apre con il secondo gol rossonero. Gimenez recupera palla e offre a Pulisic, nuovo scambio tra i due, con il messicano che mette in mezzo per lo statunitense, che si gira e firma il suo primo gol stagionale. La gara sostanzialmente si chiude qui, anche se il Bari in un paio di circostanze si rende pericoloso dalle parti di Maignan. Idem Saelemaekers, che sfiora il tris. Nel finale entrano i nuovi acquisti e Modric va subito vicino al suo primo assist rossonero. Con questa vittoria il Milan supera il turno e affronterà il Lecce a fine settembre.

Coppa Italia, tabellino Milan-Bari e gli altri risultati

La vittoria del Milan contro il Bari non è l’unica di giornata per quanto riguarda il turno di Coppa Italia.

Il successo rossonero arriva come detto con un gol per tempo. Un risultato rotondo come quello ottenuto dal Parma contro il Pescara. Mattatore della gara del Tardini è Mateo Pellegrino. L’argentino è autore di una doppietta e permette a Cuesta di festeggiare il suo primo successo sulla panchina crociata. Passa il turno anche il Pisa, in dieci, che supera il Cesena ai rigori. Decisivo il penalty trasformato da Nzola. Eliminato invece il Monza, che subisce il gol decisivo nel recupero contro il Frosinone.

Il Milan affronterà quindi il Lecce nel prossimo turno. I ciociari sfideranno il Cagliari, sempre in trasferta, mentre il Pisa attende la vincente di Torino-Modena. Il Parma invece aspetta la vincitrice del derby tra Spezia e Sampdoria.

Milan-Bari 2-0: Leao 16′, Pulisic 48′

Monza-Frosinone 0-1: Kvernadze 92′

Cesena-Pisa 1-2 dcr

Parma-Pescara 2-0: Pellegrino 47′ e 65′