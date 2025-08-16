Serie A, tegola UFFICIALE: guaio al crociato, diversi mesi di stop

Infortunio al ginocchio che complica non poco i piani del club, l’assenza sarà molto lunga: il comunicato è una mazzata

Sette giorni ancora di attesa e finalmente ci siamo. Per tutti gli appassionati, sta per arrivare il momento, quello della ripresa del campionato di Serie A. Una stagione che si annuncia appassionante, intensa, incerta per tanti verdetti. Le squadre scalpitano, i tifosi altrettanto, ma si guarda agli ultimi giorni che ci separano dal via con curiosità e preoccupazione. Per le ultime novità di mercato che possono cambiare gli scenari e per possibili infortuni in fase di preparazione.

Arriva da questo punto di vista una notizia decisamente negativa, in Serie A, per il Verona, che perde a lungo Suslov. Il centrocampista slovacco, infortunatosi, ha riportato, come comunicato ufficialmente dal club gialloblù sui propri canali, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Al più presto, si apprende, il giocatore verrà operato chirurgicamente. Non è stata ancora stabilita la durata effettiva della sua assenza, ma è facile prevedere che sarà fuori per parecchi mesi. Un grosso problema per il club scaligero e per i fantaallenatori che intendevano puntare su di lui.