Roma-Neom, Gasperini nervoso in panchina: sbotta con Ghilardi e riprende tutti

Il tecnico giallorosso spazientito peruna prestazione tutt’altro che brillante della sua squadra in amichevole contro gli arabi

La Roma fatica nell’ultima uscita prima dell’esordio in campionato di sabato prossimo contro il Bologna all’Olimpico. Allo ‘Stirpe’ i giallorossi vanno all’intervallo dopo aver subito due gol dal Neom FC, squadra saudita neopromossa che ha messo parecchio in difficoltà la difesa di Gian Piero Gasperini. Tante infilate, più di qualche pressione a vuoto e buchi che si spalancano a centrocampo. Ghilardi e Angelino soffrono parecchio la velocità e la tecnica degli avversari, Benrahma e Bouabre in primis.

E la prestazione non ha di certo soddisfatto il tecnico neanche nel secondo tempo. Gasp dà indicazioni nel primo tempo, quasi mai sopra le righe. A parte in qualche occasione, come accaduto con Angelino e soprattutto Daniele Ghilardi. L’allenatore della Roma ha diretto parecchi rimproversi all’ex Verona, che ha dovuto incassare. Gasp molto spazientito, tanto da rivolgersi al proprio staff in panchina in maniera piuttosto alterata: “Ma Ghilardi dov’è? Dov’è Ghilardi?“ Proprio il neoacquisto della Roma è stato poi sostituito all’intervallo per fare spazio a Hermoso.

È stato il primo cambio maturato dall’allenatore, seguito da Koné e Dovbyk al posto di Pisilli e Cristante. Nel secondo tempo non va tanto meglio, con Gasperini che diventa ogni volta più nervos. In particolare gli esterni e i centrocampisti: il tecnico giallorosso si sbraccia spesso, ad esempio dopo una palla persa in mediana che ha dato il via al contropiede avversario e su una palla messa in area rasoterra, invece che alta, da Baldanzi. Lo stesso Baldanzi che insieme a Celik, El Shaarawy e El Aynaoui era pronto per entrare dopo meno di 5 minuti dall’inizio della ripresa. Ulteriore sintomo che pronti via qualcosa non ha convinto ancora il mister.