Sorpresa Donnarumma: accordo lampo, svelato dove giocherà

La telenovela relativa al futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe già giungere ai titoli di coda dopo appena qualche giorno.

In effetti era impensabile credere che il portiere più forte del mondo non avrebbe trovato sistemazione, eppure questo rischio è stato assaporato anche per via del fatto che un club come il Paris Saint Germain è riuscito a fare a meno di un giocatore come lui senza batter ciglio. Considerando poi l’alto stipendio che percepisce, Donnarumma per molti non è neanche un’opzione, eppure una grande d’Europa avrebbe compiuto dei primi passi concreti verso il portiere della Nazionale convincendolo praticamente subito.

Accordo lampo con Donnarumma: passio di consegne

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si potrebbe decidere in questo giorni. La clamorosa rottura con il Paris Saint Germain ha lasciato senza parola tutti, anche perché nessuno mai si sarebbe aspettato una situazione del genere. È nel destino dell’italiano essere puntualmente sostituto da un portiere del Lille (come Maignan ai tempi del Milan, oggi Chevalier), eppure il valore assoluto di questo giocatore è indiscutibile.

A fronte di questo resa nota la rottura tante squadre avrebbero cominciato a chiedere informazioni per Donnarumma, allacciando anche i rapporti con Enzo Raiola che fin da subito è stato chiarissimo, sia a livello di condizioni che di soldi, così da evitare ogni tipo di polemiche o incomprensioni. Anche alcune squadre di Serie A si sarebbero timidamente fatte avanti, ma il futuro del portiere italiano sembrerebbe essere ancora una volta all’estero, in una delle squadre più forti al mondo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di CaughtOffSide, per Donnarumma si starebbe cominciando a muovere il Real Madrid, che a sua volta potrebbe pensare di scaricare Courtois non rinnovandogli il contratto in scadenza nel giugno 2026 lasciandolo tornare o in Premier League o addirittura in Belgio, dove ad aspettarlo ci sarebbe il suo club d’infanzia, il Genk.

Donnarumma sta per firmare: svelato dove

Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare il nuovo numero 1 del Real Madrid. Questa è la notizia di giornata di CaughtOffSide, che ha ufficialmente inserito il club spagnolo nella corsa al portiere italiano. Al momento, comunque, le parti non sarebbero ancora entrate in contatto, ma la sensazione è che già nelle prossime ore si potrebbe cominciare a muovere qualcosa.

Quello che frena questo affare è Courtois, ma l’arrivo di Donnarumma a Madrid potrebbe innescare un donino che potrebbe vedere coinvolto non solo il belga ma anche altri portieri. Basti pensare che senza rinnovo l’ex Chelsea potrebbe seriamente valutare la possibilità di tornare in Premier League, con il City che penserebbe a lui nel momento in cui Ederson dovesse andare via in direzione Galatasaray. Stesso discorso potrebbe valere per Manchester United e Chelsea, con un unico come denominatore: la candidatura di Donnarumma a nuovo numero 1 del Real Madrid starebbe prendendo sempre più quota.