Juve, Douglas Luiz in Premier: finanzia il doppio colpo dal Chelsea

La Juve si sta muovendo per mettere nel mirino un nuovo doppio innesto in mezzo al campo che arriva direttamente dal Chelsea. Ed a finanziarlo è la cessione di Douglas Luiz, per il quale continuano a muoversi club di Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i bianconeri questa sessione di calciomercato sta andando in maniera anomala. Era iniziata con ben altri propositi ed altre aspettative, ma alla fine gli eventi hanno costretto la dirigenza, guidata da Comolli, a cambiare in maniera radicale postura ed a mettersi in attesa di sviluppi. I tre casi più spinosi per le cessioni sono i seguenti: in primis Dusan Vlahovic, seguito poi a ruota da Douglas Luiz e da Nico Gonzalez. Proprio a proposito del brasiliano ex Aston Villa arrivano delle notizie significative che possono cambiare gli orizzonti.

Nelle idee di Igor Tudor, il brasiliano non è il centrocampista di cui ha bisogno. Al massimo può essere una alternativa, per la qualità che ha, ad Yildiz sulla fascia sinistra. Lui non disdegnerebbe un approdo in Premier League, dove ha fatto cose straordinarie con la maglia dell’Aston Villa. Dal momento che il suo addio è una pista a dir poco concreta, la Juve si guarda attorno e può piazzare un doppio colpo che arriva direttamente dal Chelsea per due profili messi da parte, per così dire, da Enzo Maresca. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Due innesti dal Chelsea per la Juve: le ultime notizie a riguardo

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento della Juventus per Andrey Santos, gioiellino del Chelsea che potrebbe arrivare con la formula del prestito. I Blues non vogliono perderne il controllo, infatti, e può arrivare a prescindere da Douglas Luiz. Con il brasiliano che, però, piace all’Everton ed all’Aston Villa, potrebbero essere addirittura due gli innesti per la Juve dal Chelsea. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Juve sta seguendo con vivo interesse il profilo di Carney Chukwuemeka.

Il giocatore, infatti, è ai ferri corti, cortissimi con il Chelsea e sta spingendo in maniera importante per andare via. La Juve può cogliere questa opportunità di calciomercato. Il doppio innesto in mezzo al campo può diventare ancora più probabile con l’eventuale cessione di Fabio Miretti al Napoli, con l’infortunio che, da questo punto di vista, non preoccupa ai fini della trattativa in sé. Tutto questo senza dimenticare che la Juventus sta valutando la possibilità di riprendere ancora in prestito anche Renato Veiga per puntellare la linea di difesa.