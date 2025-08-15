Juve: blitz in Serie A, Tudor ha l’esterno

La stagione è iniziata ufficialmente con la Coppa Italia e le prestazioni di un calciatore potrebbero convincere i bianconeri a puntare su di lui

La Coppa Italia in piena sessione di calciomercato rappresenta una vetrina importante per molti giocatori. Le big osservano sia per capire meglio come affrontare le squadre in campionato, ma anche per seguire da vicino dei possibili obiettivi. E fra le squadre maggiormente interessate ad un match di questo Ferragosto ci potrebbe essere la Juventus. I bianconeri non hanno ancora completato la rosa e attenzione ad una operazione in Serie A.

La Juventus potrebbe seguire con molto interesse il match fra Sassuolo e Catanzaro. I neroverdi da sempre hanno messo alla luce diversi talenti e uno è finito nel mirino dei bianconeri da settimane. Per il momento la Vecchia Signora ha preferito non affondare il colpo anche perché ci deve essere una uscita. Ma la prestazione odierna potrebbe portare Comolli a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus: nuovo rinforzo per Tudor, arriva dal Sassuolo

La Juventus in questo momento è concentrata sicuramente sulle operazioni principali, ma non perde di vista assolutamente le secondarie. Entro la fine della sessione di calciomercato la rosa dovrà essere completata e alcune uscite potranno lasciare delle lacune che Comolli sarà chiamato a colmare.

Una di queste potrebbe essere sulla fascia sinistra. In caso di partenza di Kostic, la Juventus sarà chiamata a trovare un vice Cambiaso e uno dei nomi presenti nella lista di Comolli sarebbe quello di Doig. L’esterno del Sassuolo ha trovato la rete alla sua prima partita stagionale ed è stato autore di una partita importante. Prestazione che magari porterà i bianconeri a fare un tentativo con i neroverdi in questo calciomercato per capire la fattibilità di una operazione. I rapporti fra le due squadre sono ottimi e difficilmente ci sarebbero a problemi a chiudere l’affare.

In più il Sassuolo è interessato a diversi talenti della Juventus a partire da Adzic. Quindi le carte i bianconeri per portare Doig alla corte di Tudor in queste ultime due settimane di calciomercato ci sono. Resta da capire se si punterà realmente sullo scozzese e l’operazione comunque si sbloccherà esclusivamente dopo la partenza di Kostic.

Mercato Juventus: Doig resta obiettivo

Doig è un nome già accostato alla Juventus nelle scorse settimane. Parliamo di un classe 2002 che ha le caratteristiche ideali per un 3-5-2. Tanta spinta, ottimi inserimenti e anche un buon rapporto con assist e gol. Un profilo, quindi, che si sposa alla perfezione con il modo di giocatore di Tudor.

Per il momento la Juventus si sta concentrando su altre operazioni di calciomercato considerate prioritarie. Poi, in caso di uscita di Kostic, il nome di Doig è destinato ad essere valutato con attenzione dai bianconeri vista la necessità di andare a prendere un calciatore importante come alternativa a Cambiaso.