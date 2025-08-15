Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve: blitz in Serie A, Tudor ha l’esterno

Foto dell'autore

La stagione è iniziata ufficialmente con la Coppa Italia e le prestazioni di un calciatore potrebbero convincere i bianconeri a puntare su di lui

La Coppa Italia in piena sessione di calciomercato rappresenta una vetrina importante per molti giocatori. Le big osservano sia per capire meglio come affrontare le squadre in campionato, ma anche per seguire da vicino dei possibili obiettivi. E fra le squadre maggiormente interessate ad un match di questo Ferragosto ci potrebbe essere la Juventus. I bianconeri non hanno ancora completato la rosa e attenzione ad una operazione in Serie A.

Doig dopo la rete al Catanzaro
Juve: blitz in Serie A, Tudor ha l’esterno (Lapresse) – calciomercato.it

La Juventus potrebbe seguire con molto interesse il match fra Sassuolo e Catanzaro. I neroverdi da sempre hanno messo alla luce diversi talenti e uno è finito nel mirino dei bianconeri da settimane. Per il momento la Vecchia Signora ha preferito non affondare il colpo anche perché ci deve essere una uscita. Ma la prestazione odierna potrebbe portare Comolli a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus: nuovo rinforzo per Tudor, arriva dal Sassuolo

La Juventus in questo momento è concentrata sicuramente sulle operazioni principali, ma non perde di vista assolutamente le secondarie. Entro la fine della sessione di calciomercato la rosa dovrà essere completata e alcune uscite potranno lasciare delle lacune che Comolli sarà chiamato a colmare.

Una di queste potrebbe essere sulla fascia sinistra. In caso di partenza di Kostic, la Juventus sarà chiamata a trovare un vice Cambiaso e uno dei nomi presenti nella lista di Comolli sarebbe quello di Doig. L’esterno del Sassuolo ha trovato la rete alla sua prima partita stagionale ed è stato autore di una partita importante. Prestazione che magari porterà i bianconeri a fare un tentativo con i neroverdi in questo calciomercato per capire la fattibilità di una operazione. I rapporti fra le due squadre sono ottimi e difficilmente ci sarebbero a problemi a chiudere l’affare.

Doig abbraccia Berardi
Calciomercato Juventus: nuovo rinforzo per Tudor, arriva dal Sassuolo (Lapresse) – calciomercato.it

In più il Sassuolo è interessato a diversi talenti della Juventus a partire da Adzic. Quindi le carte i bianconeri per portare Doig alla corte di Tudor in queste ultime due settimane di calciomercato ci sono. Resta da capire se si punterà realmente sullo scozzese e l’operazione comunque si sbloccherà esclusivamente dopo la partenza di Kostic.

Mercato Juventus: Doig resta obiettivo

Doig è un nome già accostato alla Juventus nelle scorse settimane. Parliamo di un classe 2002 che ha le caratteristiche ideali per un 3-5-2. Tanta spinta, ottimi inserimenti e anche un buon rapporto con assist e gol. Un profilo, quindi, che si sposa alla perfezione con il modo di giocatore di Tudor.

Doig festeggia con il pubblico la rete
Mercato Juventus: Doig resta obiettivo (Lapresse) – calciomercato.it

Per il momento la Juventus si sta concentrando su altre operazioni di calciomercato considerate prioritarie. Poi, in caso di uscita di Kostic, il nome di Doig è destinato ad essere valutato con attenzione dai bianconeri vista la necessità di andare a prendere un calciatore importante come alternativa a Cambiaso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie