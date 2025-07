Juventus, il sostituto di Kostic: nuovo blitz in Germania

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per innesti di qualità. Ecco la nuova soluzione dalla Germania: l’intreccio per la fascia sinistra

Saranno ore intense in casa Juventus per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: spunta la nuova idea dalla Germania per rinforzare la fascia sinistra di Tudor. L’allenatore bianconero è tornato da pochi giorni per lavorare senza sosta alla Continassa con l’obiettivo di trovare la giusta quadra della squadra. Scopriamo i nuovi dettagli in ottica futura: la verità a sorpresa dalla Bundesliga.

Novità importanti in casa bianconera per incrementare il tasso tecnico della formazione bianconera. La Juventus non vede l’ora di rinforzare le corsie esterne della squadra a disposizione di Tudor: l’allenatore croato è pronto a vivere una nuova stagione alla guida dei bianconeri. In caso di addio di Kostic, ci sarebbe subito una soluzione immediata per optare per un nuovo intreccio dalla Bundesliga. Spunta una nuova idea come evidenziato pochi minuti fa: scopriamo i nuovi dettagli per il terzino sinistro della Nazionale tedesca.

Juventus, nuovo intreccio dalla Germania se Kostic dice addio

La svolta potrebbe arrivare proprio agli inizi di agosto con il calciomercato che entrerà nel vivo. Tudor ha chiesto nuovi rinforzi al dg Comolli dopo il Mondiale per Club: spunta una nuova idea proveniente dalla Germania.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, la Juventus è sulle tracce del terzino sinistro dello Stoccarda Maximilian Mittelstädt. Il nazionale tedesco non ha intenzione di lasciare il top club tedesco: occhio anche al Napoli che vorrebbe rinforzare subito le corsie esterne a disposizione di Antonio Conte.

Arrivato dall’Hertha due anni fa, il 28enne giocatore dello Stoccarda è pronto per vivere una nuova esperienza lontano dalla Germania. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: in caso di addio di Kostic, il dg Comolli potrebbe optare per una nuova soluzione immediata.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per chiudere subito nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici con l’obiettivo di essere sempre in prima linea sul fronte calciomercato. Una mossa strategica per chiudere subito la trattativa suggestiva nei prossimi giorni: la fumata bianca potrebbe arrivare ma c’è anche il Napoli molto interessato al giocatore tedesco.