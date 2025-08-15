Inter, Leoni e De Winter sfumati: deciso il nuovo colpo in difesa

Leoni è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Liverpool, l’Inter vuole comunque consegnare un rinforzo in difesa a Chivu: deciso il prossimo colpo

Dopo averlo inseguito a lungo, l’Inter e gli altri grandi club italiani dovranno abbandonare l’idea di arrivare a Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 si appresta a diventare un nuovo giocatore del Liverpool, con Arne Slot che ha voluto dare massima priorità all’italiano perché lo considera il miglior prospetto in Europa nel suo reparto.

Per il Parma si avvicina una cessione da circa 40 milioni di euro, un maxi affare che consegna una plusvalenza enorme alla dirigenza emiliana. L’impatto del trasferimento al Liverpool di Leoni si estende anche sull’Inter, che voleva il classe 2006 per rinforzare e ringiovanire la propria difesa. Ora la dirigenza del club meneghina è chiamata a scandagliare il mercato in cerca di un nuovo rinforzo difensivo, con la consapevolezza che anche Koni De Winter – altro obiettivo nerazzurro – ha già trovato squadra con il Milan. La scelta, intanto, è stata fatta.

Kim supera Solet e Comuzzo: deve essere lui il nuovo colpo dell’Inter

Come ogni giorno sul profilo X di Calciomercato.it, abbiamo sottoposto un sondaggio ai tifosi che ci seguono. Quello di oggi era indirizzato ai supporter nerazzurri ed era relativo al rinforzo atteso in difesa. Sfumati De Winter e Leoni c’è un nuovo favorito in casa Inter.

Al primo posto del sondaggio, infatti, si è andato a posizionare Kim Min-jae. L’ex difensore del Napoli, attualmente in forza al Bayern Monaco, ha conquistato il 48,4% dei voti superando così le candidature di Comuzzo e Solet. Il difensore della Fiorentina, che a gennaio è stato a un passo dal Napoli di Antonio Conte, ha ricevuto il 16,7% delle preferenze da parte dei tifosi nerazzurri.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 👀 #Inter, sfumati #Leoni e #DeWinter riparte la caccia a un difensore: quale nome farebbe più comodo ai nerazzurri ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 14, 2025

Chiude il podio al secondo posto Solet, con addirittura il 27,8% dei voti, mentre resta fuori Loic Badé. Il difensore del Siviglia non viene visto come un’occasione di mercato, mentre gli altri candidati presentavano tutti una caratteristica ben precisa: la conoscenza del campionato italiano. Una prerogativa che, negli anni, ha sempre pagato.