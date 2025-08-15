Emanuel e Samuele Vignato: talento d’oro e un futuro tutto da scrivere

I due giovanissimi fratelli dal super talento, sono pronti a scrivere nuove pagine del proprio futuro, ricco di ambizione per grandi successi

Sono nati entrambi il giorno 24, Emanuel nell’agosto del 2000, mentre Samuele nel febbraio del 2004. Ci sono solo 4 anni di differenza, ma il talento è cristallino per i fratelli Vignato. Veneti, cresciuti nella scuola del Chievo Verona. Ala destra, con spirito di adattabilità anche a sinistra o dietro la punta per Emanuel, trequartista puro che sa anche allargarsi il più piccolo Samuele.

Entrambi hanno già assaggiato il sapore della Serie A e non intendono perderla. Emanuel ha iniziato la sua avventura sui campi di calcio da piccolissimo e nel 2015 si è trasferito nell’Under 17 del Chievo, facendo tutta la trafila, fino alla chiamata in prima squadra nel 2017. Samuele, invece, ha conquistato l’Under 19, sempre del Chievo, nel 2020, passando solo per 2 partite dalla prima squadra, poi nel frattempo fallita.

Emanuel Vignato: il ritorno in Serie A con il Pisa

Per Emanuel, il sogno di una vita si verifica nel gennaio del 2020, quando per poco più di 1 milione di euro, lo acquista il Bologna. Solamente 7 mesi più tardi, però, i rossoblù lo accolgono effettivamente in squadra. Fino al gennaio del 2023 gioca in Emilia, accumulando 67 presenze e realizzando 2 gol e 7 assist. Il suo valore di mercato arriva persino a toccare i 4,5 milioni di euro.

Nel mercato invernale si trasferisce all’Empoli, ma riesce a giocare solamente 5 partite e a realizzare 1 gol. A credere maggiormente nel suo talento è il Pisa, che proprio nell’estate del 2023 decide di acquistarlo. Il suo rendimento in 6 mesi, attira nuovamente una squadra di Serie A, la Salernitana, che lo acquista in prestito. Appena 9 presenze e 1 assist, prima del ritorno in Toscana.

Qui lotta, sgomita e riesce a scendere in campo (nelle due esperienze) per un totale di 25 gare, mettendo a referto anche 1 assist e conquistando l’accesso in Serie A. Il nuovo salto tra i grandi lo porterà ad affrontare una nuova sfida personale. Sarà in grado di ottenere la giusta fiducia di Gilardino? Parlerà il campo.

Samuele Vignato: in cerca di club dopo l’addio al Monza

La storia di Samuele è molto diversa da quella del fratello, almeno fin qui, ma tra i due ci passano 4 anni come detto. L’inizio è analogo, l’esperienza al Chievo, ma come detto il classe 2004 giocherà solo 2 partite in prima squadra, trasferendosi direttamente nel 2021 al Monza. Vince l’Europeo Under 19 con la Nazionale italiana e mostra grandi prospettive di crescita.

Al Monza gioca per ben 4 anni, toccando quota 49 presenze complessive. Esperienza, spesso in panchina, in Serie B e poi il grande salto in Serie A negli anni più gloriosi della squadra. Realizza anche 2 reti e sigla 2 assist, diventando titolare specialmente nella stagione 2023-24, fino a che non si fermerà per un brutto infortunio agli adduttori.

Riparte nella stagione successiva, non senza problemi fisici che gli rallentano il percorso di crescita, fino alla retrocessione dello stesso Monza in Serie B. Rescisso il contratto, attualmente si trova senza squadra, ma un talento come il suo non rimarrà ancora a lungo così. Il suo valore di mercato ha anche superato i 2 milioni di euro e l’età gli consente di essere ancora estremamente appetibile. Scopriremo quale club crederà nelle sue capacità, affidandogli le chiavi della trequarti.