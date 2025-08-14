Atalanta
Via libera bianconero: 45 milioni e addio Inter

Un grosso affare coinvolge direttamente i nerazzurri, gioco di intrecci che infiamma il calciomercato a Ferragosto: cosa succede

Ferragosto bollente sul mercato, a dir poco, una fase convulsa in cui tutti sono al lavoro per mettere a segno le ultime operazioni, anche se più ci si avvicina alla conclusione della sessione e più per certi versi è complicato trovare gli incastri giusti. Ma per le big, è una necessità riuscire ad arrivare a dama per gli obiettivi principali.

Ne sa qualcosa l’Inter, che è ferma a tre acquisti in tutto, quelli realizzati nella primissima fase del mercato, con i colpi Sucic, Luis Henrique e Bonny. E che per adesso, nonostante i tentativi, non riesce a portare a casa gli altri rinforzi prefissati. Inevitabile pensare soprattutto alla vicenda Lookman. Che però potrebbe sbloccarsi grazie a un particolare gioco di intrecci e a un addio alla stessa Inter in direzione bianconera.

Inter, Lookman arriva anche grazie a Taremi: asse con il Fulham

La partenza di Mehdi Taremi potrebbe essere uno dei tasselli decisivi, per l’arrivo di Lookman. Infatti, l’iraniano è uno degli obiettivi del Fulham.

Proprio il club londinese sta trattando con l’Atalanta la cessione di Muniz, per circa 45 milioni di euro. Con quell’incasso, gli inglesi andrebbero quindi all’assalto, come riportato da ‘Tbr Football’, di Taremi ma anche di Kevin, talento dello Shakhtar Donetsk. Insomma, l’Inter può dare a se stessa una mano concreta per la realizzazione dell’obiettivo principe della propria estate. Vedremo se il particolare triangolo di mercato tra Milano, Bergamo e Londra alla fine riuscirà ad accontentare le esigenze di tutti.

