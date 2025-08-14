Sprazzi di genio per De Bruyne, Lukaku preoccupa ma Lucca c’è: le pagelle di Napoli-Olympiacos

Cronaca e pagelle di Napoli-Olympiacos, ultimo test a Castel di Sangro

Ultima amichevole del ritiro abruzzese per il Napoli di Antonio Conte, in vista della preparazione alla nuova stagione. Il mister scende in campo con una pseudo formazione titolare. L’unica novità rispetto alle partite disputate fino a questo momento è rappresentata dalla presenza di Juan Jesus dal 1′, al fianco di Rrahmani.

Centrocampo con tutti i big. Conte prova il modulo alternativo al 4-3-3 e schiera Lobotka vertice basso, Politano e McTominay sulle fasce, Anguissa e De Bruyne le mezzali. Lukaku unico riferimento offensivo.

La cronaca di Napoli-Olympiacos

La prima palla gol è sui piedi di Matteo Politano, dopo uno scambio corto in area con Lukaku. Tutto nasce da una bella giocata di Kevin De Bruyne particolarmente ispirato nei primi minuti del match. Passano pochi minuti e gli azzurri passano in vantaggio con un bel sinistro a giro da fuori area proprio di Politano.

Attorno al 30esimo cala il gelo a Castel di Sangro. Romelu Lukaku si infortuna dopo aver calciato verso la porta. Problemi all’interno coscia della gamba sinistra, un fastidio muscolare che lo tira fuori dal campo: al suo posto entra Lorenzo Lucca. Nel frattempo, la gara si fa di difficile gestione anche per il direttore di gara. Nervosismo sul terreno di gioco e anche fuori, con Antonio Conte che si infuria per l’eccessivo agonismo e atteggiamento falloso degli avversari.

Nel secondo tempo, contropiede letale di De Bruyne e McTominay. Lobotka recupera palla e lascia a KDB il compito di ripartire in velocità. Il belga sceglie McTominay sulla destra, che immediatamente appoggia al centro dell’area dove in spaccata imbecca Lorenzo Lucca. L’ex Udinese non fallisce e realizza il 2-0.

Il Napoli gestisce bene la restante mezz’ora di gioco. Lucca esce ad un quarto d’ora dalla fine e verso gli ultimi minuti fa il suo ingresso in campo anche Buongiorno, rientrato dopo i problemi muscolari che lo hanno tormentato tra aprile e maggio scorso. L’unico neo della serata è la rete subita la novantesimo. Incomprensione tra Rrahmani e Milinkovic-Savic, che esce dalla porta e lascia la porta sguarnita per il pallonetto vincente di Ciquinho. Evitabile. Il Napoli di Conte vince e convince contro l’Olympiacos. Arrivano buonissimi segnali sulla sintonia tra i giocatori nuovi e i vecchi.

Le pagelle del Napoli

Vanja Milinkovic-Savic 5 – Avrebbe potuto mantenere la porta inviolata, ma pecca di presunzione al 90esimo, quando esce al limite dell’area su un pallone che poteva essere gestito da Rrahmani. Subisce una rete evitabile.

– Avrebbe potuto mantenere la porta inviolata, ma pecca di presunzione al 90esimo, quando esce al limite dell’area su un pallone che poteva essere gestito da Rrahmani. Subisce una rete evitabile. Di Lorenzo 6,5 – Inserimenti e leadership. Giovanni c’è.

– Inserimenti e leadership. Giovanni c’è. Rrahmani 6,5 – E’ cresciuto tantissimo con il passare delle stagioni. Il kosovaro è un vero leader e lo ha dimostrato in questo doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro. Sul gol di Ciquinho non ha grandi colpe

– E’ cresciuto tantissimo con il passare delle stagioni. Il kosovaro è un vero leader e lo ha dimostrato in questo doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro. Sul gol di Ciquinho non ha grandi colpe Juan Jesus 6,5 – Si rifà dopo una prestazione mediocre contro il Girona. Sufficienza raggiunta senza grosse difficoltà ( Buongiorno sv )

– Si rifà dopo una prestazione mediocre contro il Girona. Sufficienza raggiunta senza grosse difficoltà ( ) Olivera 6 – Spinge sulla corsia sinistra e mantiene bene la posizione. Sul suo lato c’è un continuo via vai con McTominay e De Bruyne che scambiano posizioni

– Spinge sulla corsia sinistra e mantiene bene la posizione. Sul suo lato c’è un continuo via vai con McTominay e De Bruyne che scambiano posizioni Lobotka 6,5 – Gestisce le geometrie del centrocampo, recupera palloni preziosi e predica calma. Freddo ( Gilmour sv )

– Gestisce le geometrie del centrocampo, recupera palloni preziosi e predica calma. Freddo ( ) Politano 7 – Altra bella realizzazione di questa preseason. L’esterno offensivo azzurro è già in formato campionato. Un segnale anche per ct Gattuso ( Spinazzola sv )

– Altra bella realizzazione di questa preseason. L’esterno offensivo azzurro è già in formato campionato. Un segnale anche per ct Gattuso ( ) Anguissa 6 – Tanta corsa, qualche sbavatura, ma nel centrocampo con De Bruyne trova già una discreta sintonia. L’anno scorso è cresciuto sotto il profilo realizzativo. L’impressione è che le richieste saranno diverse con un centrocampo così offensivo

– Tanta corsa, qualche sbavatura, ma nel centrocampo con De Bruyne trova già una discreta sintonia. L’anno scorso è cresciuto sotto il profilo realizzativo. L’impressione è che le richieste saranno diverse con un centrocampo così offensivo De Bruyne 7 – Fisicamente sta bene. Le giocate ci sono. L’intelligenza tattica non si discute. A Dimaro aveva detto che gli sarebbero servite 5 settimane per vederlo al top. Forse i tempi sono già maturi.

– Fisicamente sta bene. Le giocate ci sono. L’intelligenza tattica non si discute. A Dimaro aveva detto che gli sarebbero servite 5 settimane per vederlo al top. Forse i tempi sono già maturi. McTominay 7 – Vederlo giocare con KDB è uno spettacolo per gli occhi. Anche se si tratta di una semplice amichevole. Sarà una coppia devastante e già promettono molto bene. Per lui un assist a referto.

– Vederlo giocare con KDB è uno spettacolo per gli occhi. Anche se si tratta di una semplice amichevole. Sarà una coppia devastante e già promettono molto bene. Per lui un assist a referto. Lukaku 6,5 – Inizia molto bene il match contro i greci, ma a causa di un problema muscolare è costretto al cambio (Lucca 7 – Entra, lotta e segna il gol del 2-0. Poi a un quarto d’ora dalla fine esce per gestione; Neres sv)

Il tabellino di Napoli-Olympiacos 2-1

Napoli-Olympiacos 2-1: 17′ Politano, 53′ Lucca, 90′ Ciquinho

Napoli (4-1-4-1): V Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (85′ Buongiorno), Olivera; Lobotka (76′ Gilmour); Politano (80′ Spinazzola), Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lukaku (33′ Lucca- 76′ Neres)

Olympiacos (4-2-3-1): Botis (46′ Paschalakis), Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (46′ Strefezza), Scipioni (65′ Litsikouras), Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi