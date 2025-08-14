Effetto domino Koné: l’erede è già stato scelto

Il ping pong sull’asse Milano-Roma sta rendendo roventi i contatti per il centrocampista francese: la scelta di Massara sul possibile sostituto

L’accelerata importante impressa dall’Inter alla trattativa Koné ha inevitabilmente riaperto in casa Roma il casting per il centrocampo. Come vi abbiamo raccontato, dopo i dialoghi con l’entourage del francese, i nerazzurri sono pronti a chiudere il cerchio mettendo sul piatto un’offerta complessiva da oltre 40 milioni di euro bonus compresi. Grossomodo il budget che Marotta e Ausilio avevano messo in preventivo per Lookman, per il quale la fase di stallo tra i club non ha portato a sbocchi concreti.

Benché non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito all’assalto dell’Inter per Koné, la Roma ha inevitabilmente riannodato i fili del discorso per la mediana. In tal senso, importanti aggiornamenti trapelano dalla Francia. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, i giallorossi avrebbero messo Soungoutou Magassa in cima alla lista dei desideri. Legato al Monaco da un contratto in scadenza nel 2029, il francese classe 2003 è reduce da una stagione molto importante che ne ha fatto lievitare in modo concreto la valutazione.

Via libera Inter? Le ultime dalla Francia sulla mediana della Roma

Centrocampista box to box, Magassa avrebbe dunque calamitato il totale gradimento della Roma che non può permettersi di tergiversare. Stando alla fonte sopra citata, Massara starebbe preparando la prima offerta con la quale far iniziare ufficialmente la trattativa.

Il che – chiaramente – non può non essere preso in considerazione come un modo da parte dei capitolini di cautelarsi nel caso in cui l’Inter dovesse effettivamente soddisfare le richieste della Roma per Koné per il quale, ribadiamolo, i capitolini chiedono 50 milioni di euro. La situazione – insomma – è in continua evoluzione e il ping pong Milano-Roma-Monaco potrebbe rappresentare un epicentro importante della prossime mosse sia dei nerazzurri che dei giallorossi.

Il cambio di strategia da parte dell’Inter – maturata a seguito della mancata accelerata impressa alla trattativa Lookman con l’Atalanta – ha messo i meneghini nelle condizioni di far saltare il banco, muovendosi non più per rinforzare l’attacco ma per puntellare il centrocampo. Il tutto senza trascurare il capitolo cessioni, altro banco di prova delle manovre nerazzurre giunte in una fase letteralmente cruciale. In un senso o nell’altro sono attese novità a stretto giro di posta: vi terremo aggiornati.