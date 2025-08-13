Serie A 2025/26, l’inizio della stagione si avvicina: le 5 società che hanno speso di più nel calciomercato

L’inizio del prossimo campionato è alle porte, con il countdown che è ufficialmente incominciato: scopri quali sono state le 5 società italiane a spendere di più in fase di calciomercato

Il conto alla rovescia ha avuto inizio, il campionato di Serie A sta per partire. Il prossimo 23 agosto andranno in scena le prime gare della nuova stagione 2025/26, con il Napoli campione in carica che scenderà subito in campo contro la neo promossa Sassuolo, vincitrice della scorsa Serie B. Gli azzurri giocheranno in contemporanea a Lecce e Genoa.

La sera toccherà ad altre big, come il Milan che se la vedrà contro l’altra neo promossa Cremonese, e con la Roma che avrà subito una sfida di altissimo livello contro il Bologna di Italiano. Le rose non saranno ancora del tutto complete, le gambe risulteranno pesanti, ma l’esordio sarà importantissimo. Specie dopo gli investimenti fatti in estate. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare un focus ai 5 club che hanno speso di più nel calciomercato estivo, fin qui.

Atalanta: poca fiducia a Juric ma spesa significativa

Guardando la rosa dell’Atalanta non a tutti sarebbe venuto in mente che la Dea potesse risultare al quinto posto per ordine di spesa in questa sessione estiva di calciomercato. Eppure i nerazzurri ci sono eccome, occupando una posizione nella top 5 basata su dati Transfermarkt. Nessun nome altisonante, ma la spesa fatta dai bergamaschi è tale da farli entrare in classifica.

Tra riscatti e rate portate a termine, l’Atalanta ha speso 79,8 milioni di euro, con a bilancio i nomi di Sportiello, Brescianini, Samardzic, Ahanor, Sulemana e Kossounou. Quest’ultimo il profilo con il riscatto più alto e la spesa maggiore rispetto a tutti, pari a 20 milioni. Gli acquisti non sembrano essere terminati qui, soprattutto dopo l’addio di Retegui.

Milan: grandi spese per accontentare Max

Di sicuro una delle società più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Hanno lasciato il club calciatori del calibro di Reijnders e Theo Hernandez, ma non sono mancati rinforzi importanti per rendere la rosa valida alla corte di Massimiliano Allegri. Tornato in rossonero, la sua intenzione è quella di raggiungere immediatamente le prime 4 posizioni ed è stato necessario un mercato di un certo tipo.

Il Milan ha fin qui investito 81 milioni di euro. Oltre i nomi di Terracciano e, soprattutto di Modric, arrivati gratuitamente, gli investimenti maggiori sono stati fatti per Samuele Ricci a centrocampo, Estupinian sulla fascia e per Aardon Jashari a centrocampo. La sensazione è che il club non abbia assolutamente finito con il suo mercato (il prossimo ad arrivare sarà Athekame ndr), la rosa non è ancora completa e la spesa lieviterà ulteriormente.

Napoli: il super mercato dei campioni d’Italia

Questa volta Antonio Conte potrà lamentarsi davvero poco. Al terzo posto dei club che hanno investito di più in questa sessione di calciomercato c’è il Napoli campione d’Italia. La spesa di 89,10 milioni di euro ha permesso agli azzurri di prendere la medaglia di bronzo in questa nostra speciale classifica. Solo un’altra squadra ha comprato più del patron De Laurentiis, che ha voluto investire.

Oltre al super colpo De Bruyne, a parametro zero, sono arrivati in squadra Marianucci, Lucca, Milinkovic-Savic, Noa Lang e Beukema. Se per alcuni di loro sarà disponibile un pagamento dilazionato, per altri la spesa è stata immediata. E non è finita qui, dato che è previsto l’arrivo di Gutierrez come terzino, al quale potrebbero aggiungersi anche Juanlu, il ritorno di Elmas e magari un altro rinforzo.

Como: una futura big della Serie A?

Eccola la società che ha acquistato più giocatori di tutti. Nonostante l’arrivo (o il riscatto oneroso) di ben 11 giocatori, il Como non è in testa alla classifica. Per la spesa di 104 milioni di euro, stiamo sicuramente parlando di una realtà insolita del nostro campionato. Neo promossa lo scorso anno e protagonista assoluta del mercato in quest’estate, che potrebbe portarla a diventare una futura big di Serie A.

Oltre al recente arrivo di Morata a parametro zero, hanno firmato o sono stati riscattati dalla squadra allenata da Fabregas giocatori come Fellipe Jack, Mazzitelli, Ramon, Van der Brempt, Alex Valle, Perrone, Addai, Baturina, Kuhn, e Jesus Rodriguez. Quest’ultimo è stato il colpo più caro per oltre 20 milioni di euro. Oggi il Como è una realtà ricca e in espansione e sarà il campo a dare un verdetto sulla sua crescita effettiva anche ai piani alti della classifica.

Juventus: le conseguenze della scorsa stagione

I volti nuovi in casa Juve si contano sulle dita di una singola mano, che non arriva neanche ad essere completata del tutto, anzi. Con 118,5 milioni, i bianconeri sono la società che ha investito più denaro nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Spese dettate soprattutto dalle mosse dello scorso anno, che hanno condizionato notevolmente il presente bianconero.

Oltre Joao Mario a poco più di 12 milioni e David a parametro zero, gli altri investimenti sono arrivati tutti per calciatori già presenti come i 14,3 per Di Gregorio e Kaluku, gli oltre 17 per Kelly i 28 per Nico Gonzalez e 32 di Conceicao. Non tutti hanno brillato, anzi, ma non lasciarli partire rischia di diventare estremamente controproducente per le economie del club. Il compito è molto arduo.