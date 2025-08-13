Rimonta Psg coi cambi, poi Nuno Mendes è decisivo: Supercoppa ai francesi

La competizione si decide ai rigori dopo il pareggio raggiunto al 93′ con il gol di Gonçalo Ramos

Che fosse una Supercoppa Europea storica lo si era notato già prima del fischio d’inizio. Perché sarebbe stata la prima sia per il Tottenham che per il Paris Saint-Germain, oltre alla prima giocata in Italia su campo neutro. A vincere però è stato il Psg.

La gara si è aperta con il pallino del gioco nelle mani dei campioni d’Europa, ma il Tottenham subisce poco e punisce alla seconda occasione. Alla prima è infatti bravo Chevalier su Richarlison. Nulla può invece il portiere transalpino su palla inattiva: i lancio di Vicario dalla linea di metà campo trova la giusta torre per Palhinha. Il portoghese impegna Chevalier, che manda la palla sulla traversa: sulla respinta è van de Ven il più lesto a mettere in rete. E pochi minuti prima della fine del primo tempo, Kudus colpisce il palo, ma in fuorigioco.

Dopo il gol il Psg sparisce dal campo e ad inizio della ripresa il Tottenham ne approfitta, ancora da palla inattiva. Il calcio di punizione dalla trequarti finisce sulla testa di Romero. Chevalier interviene malissimo e l’argentino, neo-capitano degli ‘Spurs’, firma il raddoppio. Le cose in casa Psg cambiano con le sostituzioni. I francesi premono nella seconda parte di ripresa ed è Lee Kang-In a trovare il sinistro vincente nell’angolino, imparabile per Vicario. Il Tottenham crolla nel finale e all’ultimo respiro il Psg agguanta il pari, con un altro nuovo entrato: il cross di Dembele è perfetto e Gonçalo Ramos da centravanti vero insacca di testa il gol del pareggio.

Psg-Tottenham, cronaca e tabellino

Cambi decisivi dunque, per portare il match ai rigori. Rigori che sono parsi favorevoli al Tottenham, visto che il primo errore è stato di un irriconoscibile Vitinha.

La parata di Chevalier su van de Ven ha permesso però di rimettere in pari il risultato. E decisivo è stato l’errore di Tel, che ha calciato fuori, emulando il portoghese del Psg. Un altro portoghese, Nuno Mendes, non ha invece sbagliato e ha siglato il quinto e ultimo rigore, dando la coppa ai parigini, vittoriosi grazie in particolare ai cambi.

Psg-Tottenham 6-5 d.c.r. (2-2 dopo i 90′)

Marcatori: van de Ven (T) 39, Romero (T) 48′, Lee (P) 85′, Ramos (P)

Sequenza rigori:

Solanke (T) gol – Vitinha (P) fuori – Bentancur (T) gol – Ramos (P) gol – van de Ven (T) parato – Dembele (P) gol – Tel (T) fuori – Lee (P) gol – Porro (T) – Nuno Mendes (P) gol