Juventus, Douglas Luiz può salutare: 40mln per il sostituto

In casa Juventus continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Douglas Luiz, con il brasiliano che potrebbe seriamente dire addio. Per questo motivo, a quanto pare, i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il suo sostituto in mezzo al campo.

Non è stata sicuramente una sessione di mercato semplice per la Juventus, che ha dovuto fare i conti con diversi problemi. Tutti relativi a cessioni messe in programma e mai realizzate a causa delle richieste ritenute eccessive dalle varie squadre coinvolte. Ed anche per dei rapporti logori con i calciatori in questione e con situazioni note ai più. In tal senso, però, è concreto l’interesse per Douglas Luiz da parte dell’Everton, che può pensare di affondare il colpo.

Cederlo rappresenta un obiettivo del club a tutti gli effetti. Magari non prioritario come l’addio di Dusan Vlahovic, ma comunque importante. Anche perché, con il ricavato dalla sua cessione, Tudor potrebbe finalmente accogliere il mediano di cui ha bisogno. Dal momento che, come da lui spiegato, vede il brasiliano più come ala che come mediano. In tal senso, proprio se si dovesse sbloccare la trattativa per la cessione di Douglas Luiz, la Juventus potrebbe affondare il colpo per il suo sostituto ed è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, pronti 40 milioni per il nuovo mediano: Tudor può esultare

Il tecnico della Juve ha bisogno di un mediano che associ forza fisica ed anche qualità. Che sappia coprire tanto campo e che anche in fase offensiva, oltre che difensiva, sappia fare la differenza. In tal senso, ci sono aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, la Juventus ha messo nel mirino ancora una volta Sudakov, vecchio pallino del club ed attualmente ancora di proprietà dello Shakhtar Donetsk. La strada, però, non è assolutamente semplice, dal momento che servono 40 milioni di euro.

Per caratteristiche, però, rappresenta il profilo ideale ed è, tra l’altro, con approssimazione la cifra che la Juve si aspetta di incassare da Douglas Luiz. Ricordiamo, infatti, che dirottarlo sulla fascia è una soluzione solo a patto che non si riesca a trovare il giusto incastro per la sua cessione, con il ritorno in Premier League che appare la soluzione più calda. Insomma, torna di moda il nome di Sudakov, sul quale però resta vivo anche l’interesse del Napoli per un derby italiano di alto profilo per un talento purissimo del calcio internazionale.