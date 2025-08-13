Juve, lesione UFFICIALE: salta all’improvviso la cessione

Oltre a saltare l’amichevole di oggi all’Allianz Stadium, il difensore bianconero rischia alla fine di non trasferirsi più

La Juve si avvicina all’esordio in campionato previsto tra meno di due settimane, nel Monday Night contro il Parma. La squadra di Tudor ha dato buoni segnali dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund e ora spera di confermarli per partire alla grande cancellando la scorsa stagione. Nel frattempo il punto più importante resta il mercato, ma le difficoltà sono sempre le stesse, legate in primis a Dusan Vlahovic. Le difficoltà a cedere il serbo impediscono ai bianconeri di muoversi con una certa libertà in entrata, in primis sulla questione Kolo Muani.

Una questione spinosa, scomoda, quasi frustrante per gli uomini mercato juventini. Nel frattempo c’è il campo, nella speranza della società che la scelta di puntare ancora su Igor Tudor alla fine paghi. Grazie alla continuità, al legame del croato con l’ambiente, e ovviamente alle qualità del tecnico che a grandi livelli non abbiamo ancora visto con grande costanza. Un’altra prova in vista del campionato ci sarà con la solita amichevole in famiglia con la Juve NextGen, che in questi anni ha dato soddisfazioni soprattutto economiche ai bianconeri. Da Huijsen a Soulé passando per Mbangula. Dovrà saltare per infortunio il match in programma oggi alle 18.30 all’Allianz Stadium Javier Gil, che rappresenta uno dei talenti della seconda squadra bianconera.

Javier Gil ko per infortunio: ora può restare alla Juve

Nei giorni scorsi il centrale classe 2006 si è fermato per un problema muscolare e in queste ore gli esami hanno dato il loro responso: “Javier Gil è stato sottoposto presso il J Medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà ora l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Insomma il giovane spagnolo dovrà stare fermo per alcuni giorni, condizionando anche il suo futuro in questa stagione.

Gil era infatti nel mirino dell’Avellino, pronto a dargli la sua occasione per mettersi in mostra in Serie B. L’infortunio per ora ha messo in stand-by l’operazione, tanto che gli irpini si starebbero concentrando su Federico Barba per rinforzare la difesa. Un nome più esperto e di garanzia rispetto allo spagnolo della Juve, che dopo le convocazioni in prima squadra dello scorso anno potrebbe continuare il suo percorso di crescita ancora in Serie C con la NextGen bianconera. A meno ovviamente di nuove piste per l’ex Murcia e Alaves, che di recente ha rinnovato fino al 2028. Tudor lo terrà comunque d’occhio.