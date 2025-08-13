Donnarumma-Chevalier, sentenza al vetriolo: “Criminale”

Continuano le polemiche per la scelta del Psg legata all’estremo difensore

Il Psg vince in rimonta e in sofferenza la Supercoppa Europea. Il club transalpino supera il Tottenham ai calci di rigore a Udine dopo essere stato sotto per 0-2 fino all’85’.

Ai rigori è stato decisivo il penalty segnato da Nuno Mendes, ma anche i rigori sbagliati dagli ‘Spurs’. van de Ven si è fatto ipnotizzare da Chevalier, mentre Tel ha calciato fuori. Lo stesso estremo difensore francese è finito però nel mirino delle critiche, più che per la sua prestazione complessiva, per il goffo errore in occasione del secondo gol del Tottenham. Il colpo di testa di Romero, tutt’altro che imparabile, ha colto impreparato il portiere transalpino e i paragoni con Donnarumma sono stati inevitabili.

C’è chi, su X, ha definito ‘Criminale’ la scelta di affidarsi a lui escludendo Gigio Donnarumma. C’è chi invece ha ironizzato sulla possibile espressione del portiere italiano al momento del gol subito dal collega e chi invece ha affermato, sempre ironicamente, che il transalpino avrebbe dovuto tentare di parare con i piedi.

Dropping Donnarumma for Chevalier is criminal! — Terry Flewers (@terryflewers) August 13, 2025

Gigio Donnarumma watching Chevalier right now… ajajajaja🤐 pic.twitter.com/UMWUuhHxFz — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) August 13, 2025

L’errore di Chevalier è stato non provare a parare coi piedi.#psgtottenham #UEFASuperCup #Donnarumma — Unfair Play (@unfair_play) August 13, 2025

But but but Chevalier is better than Donnarumma 😭😭😂😂 — Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) August 13, 2025

La prova dell’estremo difensore transalpino è stata come un giro sulle montagne russe. Molto bene nel primo tempo su Richarlison, altrettanto su Palhinha in occasione del gol di van de Ven, decisamente male sulla rete di Romero e decisivo sul rigore dell’olandese. Una parata che è stata decisiva. Qualcuno dice anche per la carriera dello stesso portiere francese.

Chevalier parando quel rigore si è salvato la carriera Avessero perso per una sua cappella dopo tutto il casino successo con Donnarumma non si ripigliava più — ّ (@zioantunello__) August 13, 2025

“Si è salvato la carriera” afferma un tifoso su X: non si sarebbe più ripreso dopo l’errore in caso di sconfitta.