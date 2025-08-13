Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Donnarumma-Chevalier, sentenza al vetriolo: “Criminale”

Foto dell'autore

Continuano le polemiche per la scelta del Psg legata all’estremo difensore

Il Psg vince in rimonta e in sofferenza la Supercoppa Europea. Il club transalpino supera il Tottenham ai calci di rigore a Udine dopo essere stato sotto per 0-2 fino all’85’.

Chevalier
Psg, polemica Chevalier-Donnarumma per la prestazione del portiere francese (LaPresse) – Calciomercato.it

Ai rigori è stato decisivo il penalty segnato da Nuno Mendes, ma anche i rigori sbagliati dagli ‘Spurs’. van de Ven si è fatto ipnotizzare da Chevalier, mentre Tel ha calciato fuori. Lo stesso estremo difensore francese è finito però nel mirino delle critiche, più che per la sua prestazione complessiva, per il goffo errore in occasione del secondo gol del Tottenham. Il colpo di testa di Romero, tutt’altro che imparabile, ha colto impreparato il portiere transalpino e i paragoni con Donnarumma sono stati inevitabili.

C’è chi, su X, ha definito ‘Criminale’ la scelta di affidarsi a lui escludendo Gigio Donnarumma. C’è chi invece ha ironizzato sulla possibile espressione del portiere italiano al momento del gol subito dal collega e chi invece ha affermato, sempre ironicamente, che il transalpino avrebbe dovuto tentare di parare con i piedi.

La prova dell’estremo difensore transalpino è stata come un giro sulle montagne russe. Molto bene nel primo tempo su Richarlison, altrettanto su Palhinha in occasione del gol di van de Ven, decisamente male sulla rete di Romero e decisivo sul rigore dell’olandese. Una parata che è stata decisiva. Qualcuno dice anche per la carriera dello stesso portiere francese.

“Si è salvato la carriera” afferma un tifoso su X: non si sarebbe più ripreso dopo l’errore in caso di sconfitta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie