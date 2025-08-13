Atalanta
Supercoppa Europea, Psg-Tottenham 2-2 (6-5 dcr): la cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra i parigini di Luis Enrique e i londinesi di Frank in tempo reale

Il Paris Saint-Germain affronta il Tottenham allo stadio Friuli di Udine in una gara di sola andata valida come finale di Supercoppa Europea. Una sfida tra i vincitori dell’ultima Champions e quelli della passata Europa League, che in caso di parità andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i supplementari, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Pinheiro.

Luis Enrique e Thomas Frank, allenatori di Psg e Tottenham (LaPresse) – Calciomercato.it

Da una parte i Rouge et Bleu di Luis Enrique sono al loro primo impegno della nuova stagione, avendo iniziato la preparazione esattamente una settimana fa senza fare amichevoli. Una scelta particolare, dopo essersi laureati campioni d’Europa battendo l’Inter in finale di Champions e aver mancato il bis negli Stati Uniti, venendo sconfitti dal Chelsea nell’ultimo atto del Mondiale per Club.

Dall’altra parte gli Spurs del nuovo tecnico Thomas Frank, campioni dell’Europa League nel derby inglese in finale col Manchester United, hanno già disputato sei test match. Finora sono arrivate due vittorie contro il Reading e nel sentito derby contro l’Arsenal, tre pareggi contro Wycombe, Luton Town e Newcastle e una sconfitta nell’ultima uscita contro il Bayern Monaco.

Formazioni UFFICIALI Psg-Tottenham e dove vederla in tv

L’unico precedente tra le due formazioni risale alla International Champions Cup di 8 anni fa, quando i londinesi si imposero sui parigini col risultato di 4-2. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra Psg e Tottenham live in tempo reale.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Doue; Barcola Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

TOTTENHAM (3-5-2): Vicario; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Bentancur, Palhinha, Spence; Kudus, Richarlison. All. Frank

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)

PROSSIMI IMPEGNI: Tottenham-Burnley sabato 16 agosto ore 16; Nantes-Psg domenica 17 agosto ore 20:45.

