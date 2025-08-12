Bufera Inter: “75 milioni per le riserve”

La squadra nerazzurra non sembra convincere, fioccano le critiche ed un dubbio su tutti fa infuriare i tifosi dell’Inter

Non è un mistero che dopo il tracollo a Monaco di Baviera contro il PSG di Luis Enrique ed il conseguente addio di Simone Inzaghi, in casa Inter qualcosa sia cambiato. Un progetto che, con ambizioni rinnovate, ha comunque trovato il modo di proseguire su una via ben definita.

Si è parlato a lungo di Cesc Fabregas per la panchina nerazzurra ma alla fine, dallo scorso giugno, è Cristian Chivu a tirare le redini dei vicecampioni d’Italia. Una scelta piaciuta a molti ma che ha anche lasciato perplessi tanti altri tifosi. In un Mondiale per Club che sulla carta vedeva i nerazzurri come i possibili candidati ad arrivare quantomeno fino in fondo, la ‘Beneamata’ ha mostrato limiti preoccupanti soprattutto in fase difensiva. Il ko col Fluminense ha risollevato i dubbi sia sulla rosa che sullo stesso Chivu.

L’amichevole contro il Monza allo U-Power Stadium, soprattutto nel primo tempo, ha mostrato limiti semplicemente preoccupanti per il rendimento del gruppo nerazzurro soprattutto in vista della prima di campionato contro il Torino, lunedì 25 agosto. I tifosi si sono letteralmente scatenati sui social nel contestare apertamente la squadra ed in particolar modo alcuni dei suoi interpreti. Una prestazione preoccupante, a maggior ragione dopo due mesi e mezzo di calciomercato e gli innesti portati ad Appiano Gentile da Marotta e Ausilio.

Monza-Inter, tifosi furiosi: è appena successo

“Record nella storia dell’Inter: siamo passati da Inzaghi out a Chivu out in 1 mese“, scrive un tifoso nerazzurro. Questo è solo uno dei tweet che, su ‘X’, ha di fatto aperto una contestazione virtuale nei confronti dell’Inter di Cristian Chivu.

La squadra di Chivu ha fatto enorme fatica, soprattutto nella prima frazione di gioco contro il Monza dove è andata sotto: il gol di Ciurria e lo svarione della difesa, con Dimarco che è stato uno dei più attaccati e criticati. Nonostante il pari allo scadere della prima frazione di gioco con l’autorete di Birindelli, la ‘rivolta’ social non si è fermata. La fase difensiva ed i suoi interpreti, in particolar modo, sono stati oggetto della rabbia dei tifosi nerazzurri.

Si parla poi di uno dei nuovi arrivati che, evidentemente, non ha di certo ancora mostrato il meglio di sé. “La mia unica preoccupazione è Luis Henrique. Sembra veramente un’operazione alla Dalbert… Spero di sbagliare”, il messaggio di un altro tifoso interista evidentemente preoccupato da alcune scelte fatte recentemente in sede di mercato.

“Siamo senza curva, senza allenatore, senza titolari nuovi, siamo con 75 milioni spesi per delle riserve che hanno lo stesso rendimento dei fantasmi dello scorso anno. Siamo immobili”, il durissimo messaggio dell’ennesimo utente deluso dall’Inter di Chivu.

#MonzaInter

Questi si e no arrivano in conference league — Lorenz d’Abruz (@d_abruz) August 12, 2025

“Partitona di Federico Dimarco”, è un altro commento ironico che fa capolino sul noto social e che mette al centro della critica il laterale di scuola nerazzurra. “Non sa più crossare”, viene aggiunto da un altro utente. “Quando capirete che Dimarco è tutto fuorché un difensore?” pone il polemico interrogativo un tifoso dell’Inter.

Insomma, nonostante l’apparente reazione contro i brianzoli, il clima intorno alla squadra non è di certo sereno. Le cose potrebbero cambiare se arrivassero risposte convincenti anche dal mercato: staremo a vedere.