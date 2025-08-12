Bomba Akliouche-Inter e l’ultima novità su Lookman da Londra

Nuova puntata della telenovela legata ad Ademola Lookman, e non solo. Le ultime sul mondo nerazzurro

Siamo entrati nella fase più calda del calciomercato dell’Inter con i nerazzurri impegnati soprattutto sul fronte attacco con l’affare Lookman ancora tutto da portare a termine.

Ad approfondire la questione ci hanno pensato Lorenzo Polimanti e la direttrice Eleonora Trotta a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sul nostro canale YouTube.

Lookman dal canto suo continua ad aspettare l’Inter e a dare assoluta priorità ai nerazzurri. Dopo il blitz in Portogallo è andato a Londra dove si sta allenando. L’Atalanta mantiene la posizione. Nei prossimi giorni però l’operazione potrà scaldarsi ancora.

“L’interesse non è sceso perchè l’Inter non ha un piano B, C o D. Sicuramente è stato offerto Nico Gonzalez, con la Juventus preoccupata perchè gli impedisce di andare su Sancho. La risposta dell’Inter è sempre la stessa: vogliono solo Lookman. La sensazione è che i nerazzurri possano alzare ulteriormente la valutazione”, le parole della nostra direttrice.

Calciomercato Inter, da Akliouche a Lookman: le ultime

Nel corso dell’approfondimento odierno c’è stato un piccolo spazio anche per il talentino Akliouche del Monaco accostato all’Inter. Ha una valutazione molto alta da 70 milioni come evidenziano dalla Francia. Al momento però la società meneghina resta ancora concentrata su Lookman. L’Atalanta ha provato a sollecitare offerte da altri club ma non si sono affacciate altre società.

Poi il retroscena: “La posizione di Luca Percassi può essere più morbida rispetto al padre Antonio che è più rigido. C’è una piccola distanza tra il padre e il figlio. L’Atalanta è molto ferma ma col tempo può abbassare le pretese. Non escludiamo che da qui a fine mercato non possano esserci anche cessioni. L’Inter lavora su più fronti”.

Infine ancora su Lookman: “Il Napoli ha un gruzzoletto importante, ma al momento non ci risultano affondi particolari per Lookman”.