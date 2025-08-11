Milan, non solo De Winter: centrale francese a basso costo

Il Milan sta per chiudere per Koni De Winter ma adesso Igli Tare vuole regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale francese che può arrivare a condizioni a dir poco vantaggiose. Può essere lui il centrale che chiude gli innesti nel reparto arretrato.

Tra i grandi protagonisti, tra uscite ed entrate, di questa sessione di calciomercato sicuramente spumeggiante, non si può non annoverare i rossoneri e da questo punto di vista va fatto un plauso ad Igli Tare. Nonostante le tante difficoltà con cui la dirigenza ha dovuto fare i conti, infatti, alla fine sono arrivati quasi tutti i rinforzi di cui aveva bisogno Massimiliano Allegri. Con Athekame e Koni De Winter che sono davvero ad un passo, e con gli arrivi dei vari Ricci, Jashari e Luka Modric, la difesa ed il centrocampo sono stati sistemati ed ora, come priorità assoluta, manca di fatto solo il centravanti.

In tal senso, il blitz per il difensore centrale del Genoa è stato provvidenziale per beffare l’Inter. Soprattutto perché si è prontamente colmato il vuoto legato all’addio di Malick Thiaw, promesso sposo del Newcastle. In tal senso, però, il Milan in maniera inattesa potrebbe piazzare un altro colpo in difesa. Come sottolineato da TuttoSport oggi in edicola, infatti, si ha il timore che De Winter, Gabbia, Pavlovic e Tomori possano non bastare per tutta la stagione. Soprattutto perché sono tutti stati esposti a diversi top. Per questo i rossoneri possono tirare fuori di nuovo il nome del francese.

Milan, occhio al ritorno di fiamma per il francese: tutti i dettagli

Si sta valutando la possibilità, da questo punto di vista, di inserire un centrale magari a basso costo, probabilmente come opportunità da cogliere a fine mercato con un prestito o affari dal basso dispendio economico. Per questo motivo, per il Milan potrebbe presto tornare di attualità, proprio per le ragioni prima esposte, il nome di Axel Disasi. Il centrale francese, infatti, è in uscita dal Chelsea ed è un calciatore che ha delle caratteristiche che possono esaltarsi con Massimiliano Allegri.

Solo due anni fa il Chelsea ha versato nelle casse del Monaco 45 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. In Inghilterra, però, le cose per lui non sono andate per il verso giusto. Enzo Maresca, di fatto, lo ha messo sul mercato ma al momento tutto tace da questo punto di vista. I Blues hanno una rosa lunghissima e, per questo motivo, verso fine mercato potrebbero aprire al prestito, con il Milan che in quel caso potrebbe tornare seriamente in corsa. Si attendono sviluppi.