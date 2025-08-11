Mazzata UEFA, esclusi dall’Europa League: tifosi senza parole

Stravolto lo scenario delle coppe europee. È arrivato il comunicato ufficiale che va a modificare il destino del club

La stagione in Inghilterra è già ufficialmente iniziata con l’assegnazione del Community Shield che è finito a sorpresa tra le mani del Crystal Palace, che da sfavorito ha battuto i campioni della Premier del Liverpool.

Un successo ai calci di rigore che regala ai rossoblu il primo titolo stagionale dopo la vittoria della FA Cup dell’ultima annata. Un successo, quello della passata annata, che teoricamente avrebbe anche portato il Palace in Europa League.

Eppure la società britannica non potrà giocare nella seconda competizione continentale. È arrivata la comunicazione sull’esclusione dei londinesi, strettamente correlata anche al destino del Lione, alla luce dei legami tra le proprietà dei due club, attraverso l’imprenditore John Textor.

Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del CAS che respinge il ricorso degli inglesi contro la retrocessione in Conference League: “Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha respinto il ricorso presentato dal Crystal Palace FC (CPFC) contro la UEFA, il Nottingham Forest FC e l’Olympique Lyonnais (OL) in merito alla decisione della UEFA di escludere il CPFC dalla UEFA Europa League 2025/2026 a causa di una violazione del regolamento UEFA sulla proprietà multi-club. Di conseguenza, il CPFC sarà ammesso a partecipare alla UEFA Conference League 2025/2026″.

Il Crystal Palace non disputerà l’Europa League: respinto il ricorso

Nella nota si legge: “Il ricorso mirava ad annullare la decisione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA dell’11 luglio 2025, che aveva ritenuto il CPFC e l’OL non conformi al regolamento sulla proprietà multi-club”.

Nulla da fare però per il Palace che ‘scende’ in Conference, mentre il Nottingham Forest giocherà in Europa League: “Dopo aver esaminato le prove, la commissione ha riscontrato che John Textor, fondatore della Eagle Football Holdings, deteneva quote del Crystal Palace e del Lione ed era membro del consiglio di amministrazione con un’influenza decisiva su entrambi i club alla data della valutazione della UEFA”.

La nota aggiunge: “La commissione ha inoltre respinto l’argomentazione del club londinese secondo cui avrebbe ricevuto un trattamento ingiusto rispetto al Nottingham Forest e al Lione. La commissione ha ritenuto che il regolamento UEFA sia chiaro e non preveda alcuna flessibilità per i club non conformi alla data di valutazione, come sostenuto dal Palace”.