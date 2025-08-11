Lookman all’Inter, la data spaventa i tifosi

L’Inter continua ad aspettare Ademola Lookman per completare l’attacco: le ultime sul gioiello che ha ormai rotto con l’Atalanta

Poco più di dieci giorni alla prima di campionato contro il Torino ed in casa Inter si gioca, in parallelo, una partita molto più insidiosa di quella sul rettangolo verde.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha in mente Ademola Lookman, non ha mai cambiato idea in uno scenario che a tratti si è trasformato in una vera e propria telenovela. L’attaccante nigeriano ha ormai da tempo rotto gli indugi con l’Atalanta, la sua volontà è chiara: vuole trasferirsi a Milano alle dipendenze di mister Chivu. Ma nel calcio, si sa, va trovato l’incastro perfetto e in questo momento Inter e Atalanta continuano a rimanere lontane. Il giocatore, che già l’anno scorso aveva dovuto fare i conti con le discutibili dichiarazioni dell’ex tecnico Gian Piero Gasperini, per giorni è stato irreperibile.

Lookman, che secondo ‘Sky Sport’ nelle scorse ore si è trasferito dal Portogallo alla sua abitazione in Inghilterra. In questo momento il calciatore si allena da solo, con l’intenzione di recuperare il prima possibile dall’infortunio al polpaccio che da tempo lo tormenta. Pare, ad oggi, complicato vederlo in campo nei primi impegni della nuova stagione: sia con la maglia dell’Inter che – scenario assolutamente inverosimile – con la ‘Dea’.

Lookman-Inter, spunta la data

L’offerta dell’Inter resta quella di qualche settimana fa, con i vertici nerazzurri che non si sono mossi dai 45 milioni di euro (42 più 3 di bonus) per ottenere il via libera da Bergamo. Un via libera che fatica ad arrivare visto che la richieste resta di 50.

Una fase di stallo, che rischia di far perdere tempo soprattutto a Marotta e Ausilio che nel frattempo non possono farsi trovare impreparato e contano soprattutto sulla grande voglia del 27enne nigeriano. I tempi per la risoluzione dell’affare, però, sembrano decisamente più lunghi del previsto. Il giocatore, che ha rifiutato altre proposte e vuole solo l’Inter, è in attesa di novità dai suoi agenti.

Ci si allungherà, verosimilmente, dopo Ferragosto per cercare di capire quali saranno i margini di manovra per la dirigenza meneghina. L’Inter non molla un centimetro, Lookman nemmeno. Nella stagione scorsa, probabilmente l’ultima vissuta a Bergamo, Lookman ha collezionato 20 reti e ben 7 assist in 40 presenze tra campionato e coppe. Numeri importanti che hanno fatto innamorare l’Inter.