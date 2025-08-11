Inter, niente Lookman: non solo Sancho, doppio innesto in arrivo

In casa Inter non si sblocca la questione che gravita attorno ad Ademola Lookman e per questo i nerazzurri virano con decisione su Sancho. Con lui però arriva anche un altro innesto di primo piano per Cristian Chivu.

Il caso Lookman sta animando il calciomercato dei nerazzurri ormai da diversi giorni e la telenovela sembra che stia, finalmente, per volgere al termine. A quanto pare, però, non come si auguravano tutte le parti in causa. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, l’Inter sta per mollare la pista che porta al talento dell’Atalanta dal momento che non ha nessuna intenzione di effettuare un rilancio e che non ci sono stati contatti recenti con il club di proprietà del Percassi.

Ovviamente, però, non si è esaurita la necessità di Chivu di dotarsi di un giocatore offensivo capace di saltare l’uomo e di fare la differenza sulla trequarti ed in zona gol. Proprio per questo motivo, sempre secondo la medesima fonte, potrebbe esserci un affondo importante proprio per Jadon Sancho, stella che da un po’ ha smesso di brillare di proprietà del Manchester United ma che ha un potenziale esplosivo davvero di alto profilo. Ma potrebbe non essere l’unico innesto per l’Inter, che guarda ad un rinforzo anche in mezzo al campo.

Inter, doppio innesto in arrivo per Chivu: rinforzo anche in mediana

Per l’Inter ieri è arrivata la beffa De Winter, a lungo trattato da Marotta e che alla fine ha firmato con il Milan. Proprio perché i nerazzurri avevano bisogno di cedere prima di poter affondare il colpo, avendo concentrato tutto il budget per il colpo Lookman. Per rompere questa situazione di stallo, con la situazione del nigeriano che non si sblocca, Marotta ed Ausilio lavorano ora ad un doppio colpo. Il primo dei quali, secondo la Gazzetta, è Jadon Sancho. Ma adesso è stato scelto anche l’uomo che in mediana consentirà a Chivu di passare al 3-4-2-1.

A quanto si legge, infatti, i nerazzurri stanno per partire all’assalto con il Genoa per Morten Frendrup, roccioso centrocampista che anche nella passata stagione ha avuto degli standard di rendimento a dir poco importanti. Nella mediana dell’Inter porterebbe delle caratteristiche nessun altro ha, dal momento che ha caratteristiche prettamente difensive ed ha la capacità di coprire porzioni enormi di campo in fase difensiva.

Cosa che di certo non si può chiedere ai vari Calhanoglu, Mkhitaryan o Zielinski, che hanno doti differenti. O a Frattesi, che le copre prevalentemente in avanti. Con Sancho in avanti e Frendrup in mezzo al campo, si andrebbe a delineare in maniera importante il 3-4-2-1 di Chivu.